USA-Le Dow Jones a perdu 0,5%, le Nasdaq a cédé 0,25%

NEW YORK, 13 août (Reuters) - La Bourse de New York a finalement fini en baisse lundi, sous le coup des inquiétudes au sujet de la chute de la livre turque et de ses éventuelles implications pour les devises d'autres économies émergentes.

Après avoir évolué dans le vert dans la première partie de la séance, l'indice Dow Jones a cédé 0,5%, soit 125,71 points, à 25.187,43, accusant sa quatrième session de repli d'affilée.

Même chose pour le S&P-500, plus large, qui a perdu 11,33 points, soit 0,40%, à 2.821,95. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 19,40 points (-0,25%) à 7.819,71, enchaînant pour sa part une deuxième baisse consécutive.

La devise turque a touché lundi un nouveau plus bas historique et si elle a effacé une partie de ses pertes du début de journée, elle reste orientée à la baisse en dépit de l'annonce par la banque centrale turque de mesures de soutien au système financier.

Le peso argentin est également tombé à plus bas jamais vu face au dollar, sous le coup de l'effet d'entraînement de la devise turque mais aussi aussi d'un scandale de corruption, une baisse qui a conduit la banque centrale du pays à relever son taux directeur.

L'indice S&P regroupant les valeurs financières a perdu 1,01%, accusant l'un des reculs sectoriels les plus marqués, en raison des craintes de voir les banques pâtir de la crise de la devise russe et ses éventuelles conséquences à travers le monde.

Les actions JPMorgan Chase et Goldman Sachs ont ainsi abandonné respectivement 1,59% et 1,20%, figurant parmi les replis les plus prononcés du Dow Jones. (Benoit Van Overstraeten pour le service français)