Un fonds d'Abou Dhabi attaque Goldman Sachs dans l'affaire du scandale 1MDB

New York (awp/afp) - Un fonds souverain d'Abou Dhabi a déposé plainte mercredi à New York contre Goldman Sachs, accusant la banque américaine de s'être engagée dans un "complot international massif" ayant abouti au détournement de milliards de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB.

Dans une plainte déposée devant un tribunal de l'Etat de New York, le fonds International Petroleum Investment Company (IPIC) affirme vouloir "obtenir des dommages-intérêts et d'autres réparations appropriées" de la part de la banque américaine.

L'IPIC et sa filiale Aabar Investments PJS (Aabar) ont été "exposés à des pertes financières significatives, résultant d'actes illégaux commis par plusieurs individus et entités", dont Goldman Sachs, affirme le fonds d'investissement dans sa plainte.

"Goldman Sachs ainsi que d'autres se sont engagés dans un complot international massif visant à détourner des milliards de dollars" du fonds d'investissement malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB), et d'avoir "blanchi le produit de ce détournement à New York et ailleurs", ajoute-t-il.

L'IPIC accuse Goldman Sachs d'avoir participé au versement de pots de vins à des cadres du fonds d'Abu Dhabi ainsi qu'à Aabar "pour les inciter à se joindre au complot contre les intérêts" des deux sociétés.

"Nous évaluons le détail de ces allégations et comptons les contester vigoureusement", a réagi la banque américaine mercredi dans une déclaration transmise à l'AFP.

Le ministère américain de la Justice a mis en examen plusieurs personnes début novembre dont des anciens de Goldman Sachs dans cette affaire impliquant aussi l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak et ses proches.

Par ailleurs, le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a affirmé la semaine dernière que Goldman Sachs avait "trompé" son pays, après que plusieurs responsables de la banque américaine ont été inculpés pour leur implication présumée dans le scandale de détournement du fonds souverain malaisien.

Dans cette affaire, la banque voit réduites à néant des années d'efforts pour redorer son image de banque des puissants faisant passer en premier ses intérêts avant ceux de ses clients.

afp/rp