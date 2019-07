Goldman Sachs : en baisse, mais au-dessus des attentes au T2

16/07/2019 | 14:04

Goldman Sachs a fait état ce mardi d'une baisse de son bénéfice net réalisé au titre du 2e trimestre, passant de 2,565 milliards de dollars au T2 2018 à 2,421 milliards pour cette même période de l'exercice en cours, soit un bénéfice par action, en baisse lui aussi, à 5,81 dollars.



Le BPA du trimestre se trouve cependant assez largement supérieur au consensus, les économistes tablant plutôt sur un niveau de 4,96 dollars.



Les revenus nets de la banque américaine s'affichent pour leur part à 9,461 milliards de dollars, contre 9,636 milliards un an plus tôt.





