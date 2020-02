Résumé des principales informations économiques du lundi 24 février 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Forte chute de la Bourse de Milan, salons professionnels annulés, tourisme menacé: l'épidémie du nouveau coronavirus frappe de plein fouet le nord de l'Italie. La région représente le véritable poumon de la troisième économie de la zone euro, menaçant un peu plus sa croissance déjà exsangue. Après un week-end marqué par une explosion des cas (219 dénombrés lundi), les autorités ont annoncé des mesures draconiennes en Vénétie et en Lombardie: fermeture des écoles, des musées, annulation des rendez-vous culturels et sportifs et fermeture, dans la seconde région, des bars et restaurants de 18h00 à 06h00 du matin.

CONJONCTURE: Les petites et moyennes entreprises chinoises peinent à reprendre le travail dans un pays toujours paralysé par l'épidémie du coronavirus, au risque de se trouver à court de liquidités en dépit de nouvelles mesures de soutien. Les congés du Nouvel an lunaire, prolongés de facto jusqu'au 10 février, sont officiellement terminés depuis deux semaines, mais la plupart des petites entreprises restent à l'arrêt. Seules 30% environ des PME ont repris leur activité, a indiqué Tian Yulong, haut responsable du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information. Et ce alors que les PME, tous secteurs confondus, représentent 60% de l'économie chinoise.

BANQUES: Trois entités de Goldman Sachs ont plaidé non coupable en Malaisie pour le rôle présumé de la banque d'investissement dans le vaste scandale de corruption et de blanchiment d'argent dans le pays, ont rapporté les médias officiels. Un représentant de Goldman Sachs a plaidé non coupable devant la Haute Cour de Kuala Lumpur, a rapporté l'agence de presse nationale malaisienne Bernama. Le juge a fixé le procès pour novembre.

CONJONCTURE: Le moral des entrepreneurs allemands a stagné en février, gagnant tout juste 0,1% en un mois, dans un contexte de craintes concernant les effets du nouveau coronavirus sur l'économie allemande. L'indicateur, basé sur un sondage mensuel effectué auprès de 9000 entreprises allemandes, et qui donne un avant-goût de l'activité économique, ressort à 96,1 points en février.

CONJONCTURE: Les perturbations causées par l'épidémie du coronavirus en Chine auront un effet sur l'économie américaine. Cependant son ampleur demeure incertain, a souligné un économiste de la Maison Blanche. Pour l'heure, Tomas Philipson note que d'autres maladies, en particulier la grippe, sont responsables de beaucoup plus de décès chaque année que le coronavirus originaire du centre de la Chine. "La véritable menace (...) est évidemment le coronavirus", a toutefois reconnu M. Philipson, directeur par intérim du Council of Economic Advisers (Comité des conseillers économiques) lors d'une conférence de la National Association for Business Economics.

awp