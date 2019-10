USA: la Fed adopte une simplification de la règle Volcker

Washington (awp/afp) - La Réserve fédérale américaine (Fed), autorité de régulation bancaire, a autorisé mardi une simplification de la règle Volcker, qui limite les investissements spéculatifs des banques pour leur propre compte.

La Fed a donc révisé la règle Volcker, du nom de l'ancien président de la Banque centrale Paul Volcker, qui avait été adoptée avec difficulté plusieurs années après la crise de 2008-2009.

Elle limite les investissements spéculatifs des banques en restreignant la participation à des fonds d'investissement notamment.

"Aux termes de cette révision, les firmes qui n'ont pas d'activité de négoce très développée auront des contraintes simplifiées, tandis que celles ayant une importante activité de négoce devront se soumettre à des exigences plus sévères", dit un communiqué de la Fed.

Les banques régionales avaient été déjà été exclues de l'application de cette règle en juillet dernier.

Ces changements ont été adoptés non seulement par la Fed mais par quatre autres autorités règlementaires comme la SEC, gendarme boursier ou la FDIC, qui assure les dépôts bancaires dans une certaine limite.

Cependant, une membre du directoire de la Fed, Lael Brainard, nommée du temps de l'administration Obama, a voté contre cette simplification de la règle Volcker pour les banques.

"Je ne soutiens pas cette règle finale car elle affaiblit les protections essentielles contre le négoce spéculatif", explique Mme Brainard dans un communiqué.

Elle se dit "inquiète de la capacité des autorités de contrôle à évaluer (si les banques) respectent la règle car cela revient aux politiques internes des établissements bancaires de déterminer les limites entre ce qui est permis et ce qui est du négoce illégal pour son propre compte".

Les faillites bancaires dans le sillage de la crise de 2008, mais aussi l'épisode de la "Baleine de Londres", où un trader de JPMorgan Chase avait misé sur des positions intenables provoquant une perte de 6,2 milliards de dollars, ont pesé pour beaucoup dans la genèse de l'initiative Volcker adoptée en 2013.

Mais par sa complexité et son coût pour les banques de taille moyenne, la règle Volcker qui compte plus de 900 pages, a semblé faire l'unanimité contre elle au sein de l'administration Trump et du monde bancaire.

Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, un ancien banquier de Goldman Sachs, avait souvent ironisé sur cette règle racontant qu'il fallait "les conseils d'un psychiatre et d'un avocat" pour l'appliquer.

