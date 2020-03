Golo Mobile Inc. annonce la conclusion de son placement privé

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 16 mars 2020) - GOLO Mobile Inc. (TSXV: GOLO) (« GOLO » ou « la Société ») est ravie d'annoncer que le 13 mars 2020, GOLO a conclu son placement privé sans intermédiaire annoncé antérieurement (le « Placement privé ») de 12 055 335 parts (les « Parts ») de GOLO au prix de 0,253 $ la Part en faveur de certains initiés de GOLO et de certaines parties apparentées. Chaque Part comprend une action ordinaire et la moitié d'un bon de souscription d'une action ordinaire (chaque bon de souscription entier constituant un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription donne droit à son titulaire d'acquérir une action ordinaire à un prix de 0,45 $ l'unité pour une période de 24 mois suivant la date de clôture du Placement privé.

GOLO entend utiliser le produit brut du Placement privé d'environ 3 050 000 $ pour : i) financer la partie en espèces du prix d'achat de l'acquisition annoncée antérieurement par la Société de toutes les actions émises et en circulation d'eServus.com Online Services Ltd. (l'« Acquisition »); ii) payer les coûts de transaction pour l'Acquisition et le Placement privé s'élevant à environ 250 000 $; iii) financer les besoins généraux en fonds de roulement de l'entreprise combinée après l'Acquisition.

Les titres émis en vertu du Placement privé sont assujettis à une restriction sur les transactions de quatre mois qui prend fin le 10 juillet 2020.

Pour en savoir plus sur l'Acquisition et le Placement privé (y compris, sans s'y limiter, la divulgation des opérations des parties apparentées exigée par le Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières), veuillez consulter le communiqué de presse de la Société publié le 25 février 2020, accessible sur le site www.sedar.com.

Divulgation du système d'alerte en vertu du Règlement 62-103

Dans le cadre du Placement privé, James McRoberts a acquis la propriété, le contrôle ou la direction d'actions ordinaires et d'autres titres de GOLO qui doivent être divulgués conformément aux dispositions relatives aux systèmes d'alerte des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Avant la conclusion du Placement privé, M. McRoberts était propriétaire de 25 826 411 actions ordinaires, ou exerçait un contrôle ou une emprise sur celles-ci (ce nombre représente environ 20,28 % des actions ordinaires émises et en circulation avant dilution). Il détenait également des bons de souscription lui donnant le droit d'acquérir 23 529 411 actions ordinaires et des options d'acquisition de 400 000 actions ordinaires, ou exerçait un contrôle ou une emprise sur ceux-ci (ce nombre représente environ 29,02 % des actions ordinaires émises et en circulation après dilution).

Dans le cadre du Placement privé, James McRoberts a acquis 3 952 569 actions ordinaires et 1 976 284 Bons de souscription, pour une contrepartie globale de 1 000 000 $. À la suite de la conclusion du Placement privé, James McRoberts est maintenant propriétaire de 29 778 980 actions ordinaires, ou exerce un contrôle ou une emprise sur celles-ci (ce nombre représente environ 21,36 % des actions ordinaires émises et en circulation avant dilution). Il détient également des bons de souscription lui donnant le droit d'acquérir 25 505 695 actions ordinaires et des options d'acquisition de 400 000 actions ordinaires, ou exerce un contrôle ou une emprise sur ceux-ci (ce nombre représente environ 29,38 % des actions ordinaires émises et en circulation après dilution). Certains des titres de GOLO détenus par M. McRoberts sont assujettis à des restrictions en matière d'entiercement, comme le décrit plus particulièrement la circulaire d'information de la direction de la Société publiée le 24 mai 2019.

M. McRoberts a acquis les actions ordinaires et les Bons de souscription à des fins de placement et prévoit d'évaluer régulièrement ses avoirs et d'investir davantage dans GOLO de temps à autre, selon ce qu'il jugera approprié. Par conséquent, M. McRoberts peut, à l'avenir, selon les conditions du marché et d'autres conditions, et sous réserve du respect des lois sur les valeurs mobilières applicables et des conditions des restrictions en matière d'entiercement auxquelles certains des titres détenus par M. McRoberts sont assujettis, acquérir d'autres actions ordinaires dans le cadre de transactions réalisées sur le marché ou autrement, ou vendre la totalité ou une partie des titres de GOLO qu'il possède ou contrôle. Un exemplaire de la déclaration selon le système d'alerte de M. McRoberts, qui comprend des modifications aux renseignements divulgués dans une déclaration antérieure déposée le 27 juin 2019, figurera dans le profil de la Société sur le site www.sedar.com et peut également être obtenu auprès de Stéphane Morneau, directeur financier, GOLO Mobile Inc., joignable par téléphone au 514 380-2700 ou par courriel à stephane.morneau@golo.io.

À propos de GOLO

GOLO assure de manière écoresponsable la livraison d'articles courants, comme des commandes mobiles de services d'alimentation et de nettoyage à sec, ainsi que des articles de pharmacie et pour animaux de compagnie, aux personnes vivant dans des zones à forte densité de population. La Société se concentre sur les immeubles de bureaux, les tours résidentielles, les sites d'entreprises, les hôpitaux, les aéroports et d'autres secteurs très peuplés. Les activités de GOLO procurent également des avantages concrets aux gestionnaires immobiliers grâce à une participation accrue des locataires et à des possibilités de partage des revenus. GOLO est cotée à la Bourse de croissance TSX, et son actionnaire dominant est contrôlé indirectement par des sociétés affiliées de Blackstone Group L.P. et les fonds constituant CVC Capital Partners VI.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, les mots ou expressions « estimer », « projet », « croyance », « anticiper », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « pourrait » ou « devrait » et la forme négative de ces mots, expressions ou variantes ou la terminologie comparable se rapportent aux énoncés et renseignements prospectifs. Bien que la Société soit d'avis, à la lumière de l'expérience de ses dirigeants et de ses administrateurs, des conditions actuelles et des développements futurs prévus ainsi que d'autres facteurs jugés pertinents, que les attentes exprimées dans les énoncés et renseignements figurant dans le présent communiqué sont raisonnables, il ne faut pas s'y fier indûment, car la Société ne peut pas donner l'assurance qu'ils seront exacts. Les énoncés et renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué concernant GOLO comprennent, sans s'y limiter : l'utilisation du produit du Placement privé, la conclusion de l'Acquisition, et les intentions de M. McRoberts d'acheter ou de vendre des actions ordinaires supplémentaires.

En ce qui concerne les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué concernant GOLO, des hypothèses ont été formulées concernant, entre autres, la conclusion de l'Acquisition; les coûts de transaction pour l'Acquisition et le Placement privé; la capacité de la Société à effectuer un placement privé supplémentaire à des conditions acceptables ou pas du tout; la capacité de la Société à atteindre, maintenir ou même à accroître sa rentabilité; et à financer ses activités à l'aide de capitaux existants et/ou à lever des capitaux supplémentaires pour financer ses activités; les dépenses de la Société, des commerçants et des clients au sein du réseau de la Société; la demande continue concernant les services de la Société et la tarification de ces services; la capacité de la Société à commercialiser ses services avec succès auprès des commerçants et des clients existants et nouveaux; l'économie et les conditions du marché en général; la concurrence dans le secteur de la livraison mobile; la stabilité de l'environnement réglementaire général dans lequel la Société évolue; et l'absence de perturbations importantes des activités de la Société, comme celles qui peuvent résulter de conditions météorologiques difficiles; catastrophes naturelles, accidents ou autres aléas.

Les énoncés prospectifs comportent, de par leur nature, des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les réalisations ou le rendement réels, ou d'autres événements futurs, diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans ceux-ci. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques suivants : il n'y a aucune assurance que l'Acquisition sera effectuée selon les modalités envisagées dans le présent communiqué ou même ait simplement lieu; il n'y a aucune assurance que GOLO obtiendra toutes les approbations requises pour l'Acquisition, y compris l'approbation par la TSXV; après l'acquisition, GOLO pourrait avoir besoin de financement supplémentaire de temps à autre pour poursuivre ses activités et son financement pourrait ne pas être disponible au besoin ou selon des modalités acceptables pour GOLO; il n'y a aucune certitude que GOLO sera en mesure d'intégrer avec succès les activités d'eServus ou de réaliser les avantages ou synergies attendus de l'Acquisition; il pourrait y avoir des passifs associés à l'Acquisition qui pourraient avoir un effet négatif important sur les activités, la situation financière ou les perspectives futures de GOLO; GOLO s'attend à engager un certain nombre de dépenses associées à l'Acquisition et au Placement privé et à intégrer les activités d'eServus à ses activités existantes, et ces dépenses pourraient dépasser les prévisions de la Société ou il pourrait y avoir d'autres dépenses imprévues; bien que GOLO ait des attentes concernant l'utilisation du produit du Placement privé, il pourrait y avoir des circonstances où, pour des raisons d'affaires, une réaffectation des fonds pourrait être nécessaire, à la discrétion de la Société, et il ne peut y avoir d'assurance quant à la façon dont ces fonds pourraient être réaffectés; et les autres facteurs de risque qui sont énoncés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la circulaire d'information de la direction de l'entreprise datée du 24 mai 2019, qui est disponible à l'adresse : www.sedar.com.

GOLO avertit le lecteur que les listes précédentes d'hypothèses et de risques ne sont pas exhaustives. Lorsqu'ils se fondent sur les énoncés et renseignements prospectifs de GOLO pour prendre des décisions, les investisseurs et les autres intervenants devraient examiner attentivement les hypothèses et les risques qui précèdent ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. Les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué correspondent aux attentes de GOLO à la date du présent communiqué et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Les lecteurs ne devraient pas accorder trop d'importance aux renseignements prospectifs et ne devraient pas se fier à cette information à toute autre date. GOLO ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Pour en savoir plus :

Peter Mazoff, chef de la direction

514 670-1228

peter.mazoff@golo.io

Nicole Piasentini

416 848-1460

npiasentini@national.ca

Relations avec les investisseurs de GOLO

ir@goloir.com

Aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis à des citoyens américains ni pour leur compte ou leur bénéfice (au sens attribué à ces termes dans le règlement S de la Securities Act des États-Unis de 1933, dans sa version modifiée [la « U.S. Securities Act »]), sans inscription ou dispense des exigences d'inscription. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la Securities Act des États-Unis, ni aux termes de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis et, par conséquent, ne peuvent être vendus aux États-Unis, sauf pour les opérations exemptées d'inscription en vertu de la Securities Act des États-Unis et des lois d'État qui s'appliquent. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces valeurs mobilières ne doivent pas être vendues dans quelque État que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/53441