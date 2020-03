Le fonds immobilier "Good Buildings SREF" a vu son bénéfice croître en 2019 0 05/03/2020 | 19:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - Le fonds immobilier "Good Buildings Swiss Real Estate Fund" (SREF) a enregistré en 2019 des résultat net en hausse d'un tiers à 7,46 millions de francs suisses. Le résultat global, y compris les gains en capital non réalisés et les impôts de liquidation, ont augmenté de 108,7%, selon un communiqué diffusé jeudi soir. Fin 2019, la valeur vénale du portefeuille d'immeubles se montait à 273,2 millions de francs suisses, après 234,7 millions fin 2018. Le conseil d'administration propose un dividende de 3,2 francs suisses par part, soit un taux de redistribution de 81% environ. Le fonds est coté à la Bourse suisse SIX depuis septembre de l'année passée. kw/mk/rp/buc 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur GOOD BLDG 19:18 Le fonds immobilier "Good Buildings SREF" a vu son bénéfice croître en 2019 AW

Graphique GOOD BLDG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine