GOODYEAR : abaisse ses prévisions 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goodyear a déçu à l’occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2018, marqués par un abaissement de ses perspectives annuelles. Ainsi, le fabricant américain de pneumatiques a réalisé un bénéfice net de 351 millions de dollars sur la période, ou 1,48 dollar par action, contre 129 millions de dollars, ou 50 cents par actions, un an plus tôt. Toutefois, en données ajustées, le bénéfice par action ressort à 68 cents par action, ce qui se révèle inférieur au consensus FactSet (75 cents).Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 3,93 milliards de dollars au troisième trimestre 2018, contre 3,92 milliards un an plus tôt et un consensus de 3,93 milliards.In fine, Goodyear a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2018. Ainsi, le groupe désormais un bénéfice opérationnel supérieur à 1,3 milliard de dollars pour ses 3 principales divisions. Ses estimations précédentes s'étalaient de 1,45 milliard à 1,5 milliard de dollars.