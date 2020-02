GOODYEAR : déçoit les attentes au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le titre Goodyear devrait faire grise mine à l’ouverture des marchés américains, dans le sillage de résultats décevants lors du quatrième trimestre 2019. Le fabricant américain de pneumatiques a accusé une perte nette de 392 millions de dollars sur la période, ou -1,68 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 110 millions de dollars, ou 47 cents par actions, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 19 cents par action, ce qui se révèle bien inférieur au consensus FactSet (52 cents).Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 3,7 milliards de dollars au quatrième trimestre (-4% sur un an), à comparer avec un consensus de 3,9 milliards.