GOODYEAR : pertes en vue pour le premier trimestre

Goodyear s’est résigné à suspendre temporairement son dividende trimestriel dans un contexte de crise du Covid-19. Cette pandémie a significativement affecté ses résultats du premier trimestre 2020, où le fabricant américain de pneumatiques a constaté une chute de 18 % de ses volumes. En conséquence, le groupe anticipe une perte avant impôts comprise entre 185 et 195 millions de dollars sur la période. Pour faire face à la crise, Goodyear entend réduire drastiquement ses coûts et ses dépenses d’investissements.Le groupe a également pris des mesures afin de renforcer sa flexibilité financière et ses liquidités.