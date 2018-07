GOODYEAR : publication trimestrielle mitigée, perspectives abaissées

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goodyear a livré une publication mitigée au titre de son deuxième trimestre 2018 et abaissé ses objectifs annuels. Ainsi, le fabricant de pneumatiques américain a réalisé un bénéfice net de 157 millions de dollars au cours du deuxième trimestre 2018, soit 65 cents par action, contre 147 millions de dollars, ou 58 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 62 cents par action, ce qui dépasse les attentes du consensus FactSet (59 cents).Toutefois, le chiffre d'affaires a progressé de 4% à 3,8 milliards de dollars, là où le marché anticipait 3,85 milliards.In fine, Goodyear a abaissé ses objectifs annuels. Le groupe vise désormais un bénéfice opérationnel compris entre 1,45 et 1,50 milliard de dollars, contre une précédente fourchette de 1,80-1,90 milliard de dollars. Le groupe américain invoque l'impact négatif des matières premières, d'un dollar fort et des conditions de marché en Chine.