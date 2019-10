GOPRO : devrait dévisser à Wall Street après son profit warning

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GoPro devrait nettement reculer à Wall Street à la suite d’un avertissement sur ses résultats en raison d’un délai dans le lancement de la nouvelle caméra, HERO8 BLACK. Le spécialiste des caméras d'actions vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 30 et 35 cents contre de 35 à 45 cents par action auparavant. Il cible par ailleurs des revenus situés entre 1,215 et 1,25 milliard de dollars contre de 1,25 à 1,28 milliard de dollars précédemment. Wall Street attend respectivement 39 cents et 1,26 milliard de dollar.