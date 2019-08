Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GoPro plonge de 13,22% à 4,365 dollars sur la place de New York, après avoir dévoilé des résultats décevants au titre de son deuxième trimestre 2019. Ainsi, le spécialiste américain des caméras d’action a publié une perte nette de 11 millions de dollars sur la période, ou -8 cents par action, à comparer avec une perte nette de 37 millions de dollars, ou -27 cents par action, lors de la même période de l’exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 3 cents alors que le consensus FactSet visait plus : 4 cents.Pour sa part, le chiffre d'affaires de GoPro a progressé de 3% à 292 millions de dollars au deuxième trimestre 2019. Toutefois, le consensus visait 302 millions." Compte tenu de notre dynamique de ventes, des niveaux de stocks des canaux de distribution et de la force des nouveaux produits prévus pour plus tard cette année, nous augmentons nos perspectives pour le deuxième semestre de 2019 " , a plaidé Nicholas Woodman, fondateur et directeur général du groupe.Néanmoins, ces déclarations n'ont pas suffi à rétablir, de manière pérenne, la santé du titre sur la place de New York.