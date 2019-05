GOUR MEDICAL : signe un partenariat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gour Medical a signé un partenariat avec Petpace, société vétérinaire spécialisée dans la santé intelligente et le monitoring des signaux vitaux des animaux de compagnie en temps réel et à distance. Gour Medical développe et commercialise, sous la marque Weedly, la première gamme européenne premium de produits full spectrum qui vise le traitement de pathologies peu adressées jusqu'alors en santé animale, telles que la douleur, les inflammations, le stress, et l'anxiété.Naturelles et dépourvues d'effets psychoactifs, ces solutions majorent l'efficacité du cannabidiol grâce à l'effet d'entourage.Le partenariat permet le lancement d'une étude clinique contrôlée versus placebo, dont l'objectif est d'évaluer, par l'analyse des données recueillies par le collier intelligent de Petpace, l'efficacité des solutions Gour Medical commercialisées sous sa marque Weedly sur la réduction de la douleur et l'amélioration du bien-être des canidés atteints d'OA.