LANCEMENT DE WEEDLEY, PREMIERE GAMME EUROPEENNE DE SOLUTIONS PREMIUM À BASE DE CANNABIDIOL FULL SPECTRUM POUR L'ANIMAL DE COMPAGNIE

Paris (France), le 28 mai 2019 – GOUR MEDICAL (FR0013371507 – MLGML / Eligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes, annonce ce jour le lancement de Weedley, première gamme européenne de produits premium full spectrum à base de cannabidiol (CBD) pour les animaux domestiques.

Serge GOLDNER, Président-Directeur général de GOUR MEDICAL, commente : « Weedley est le résultat de plusieurs années de travail et de recherche, qui ont permis à la gamme pilote lancée il y a quelques mois de bénéficier d'emblée d'un accueil enthousiaste pour son efficacité indiscutable, sa totale innocuité, ainsi que pour le soin particulier apporté à son élaboration et sa confection. Aussi, toute l'équipe de GOUR MEDICAL et moi-même sommes particulièrement fiers d'annoncer aujourd'hui la mise sur le marché des premières solutions européennes premium à base de cannabidiol (CBD) full spectrum pour les animaux de compagnie. Répondant à une attente forte exprimée tant par les professionnels que par les propriétaires d'animaux de compagnie, ces premiers retours nous permettent d'anticiper dès maintenant un développement très rapide des volumes de ventes. »

DES SOLUTIONS D'EXCELLENCE ET SANS EFFETS SECONDAIRES

Désormais démontrée par de nombreuses études cliniques, l'amélioration de la qualité de vie qu'apporte le CBD aux animaux de compagnie concernés par des situations telles que la douleur, le stress, l'anxiété, l'épilepsie et les spasmes, l'arthrite, les nausées et les problèmes dermatologiques, est renforcée par la totale innocuité des produits Weedley : totalement dépourvus d'effets psychoactifs et secondaires, ne contenant ni OGM, ni conservateurs, ni métaux lourds, utilisant des variétés de chanvre enregistrées au catalogue européen dont la teneur en THC est inférieure à 0,2% conformément à la réglementation en vigueur, ils permettent de traiter les symptômes adressés et le maintien d'un bon état de santé en général de l'animal sur le long terme. Ces produits naturels fonctionnent en parfaite synchronisation avec le système endocannabinoïde, qui permet de contrôler l'équilibre énergétique chez l'homme comme chez l'animal.

D'abord commercialisées sur le site weedley.net sous forme de baumes et d'huiles à différentes concentrations et selon une posologie parfaitement adaptée à l'animal et à sa pathologie, les solutions Weedley répondent à un standard de qualité premium et véhiculent des valeurs phares : élégance, bienveillance, excellence. Extraites de chanvres produits naturellement selon les normes d'une agriculture raisonnée par des fournisseurs sélectionnés, l'approche full spectrum (terpènes, flavonoïdes) maximise leur effet d'entourage afin d'optimiser l'efficacité et d'éliminer tout effet indésirable.

WEEDLEY.NET : UNE ADHESION RENFORCEE À NOS VALEURS ET À NOTRE VISION UNIQUE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Au-delà d'un site marchand, et d'un outil au service de ses consommateurs à même de leur garantir un soutien permanent et sans compromis, weedley.net souhaite renforcer le sentiment unique d'appartenance de sa communauté à ses valeurs en mettant à disposition des conseils utiles et des ressources sélectionnées (études de marché, études cliniques, …) et en permettant à la fois d'échanger sur les dernières tendances et l'actualité, mais aussi, pour ses membres, de partager des retours d'expérience enrichissants.

« En phase avec notre mission d'amélioration de la santé et du bien-être animal, Weedley fait œuvre de pédagogie et de transparence sur la gestion de la douleur animale et l'utilisation du CBD pour la contrecarrer, ainsi que sur les méthodes d'élaboration de nos produits et leur composition. », explique Sahar MEIRON, Sales & Operation Manager. « Se débarrasser de ses anciennes conceptions relatives à l'état physique et mental est toujours un challenge. On dit que l'on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Mais une fois compris les avantages énormes pouvant être tirés des produits à base d'extraits de chanvre, les consommateurs s'habituent rapidement à l'idée que la plante a beaucoup à offrir en ce qui concerne la santé de leur animal. Nous savons maintenant qu'il existe un moyen concret d'améliorer la qualité de vie de nos compagnons bien-aimés. »

UN POSITIONNEMENT AU CARREFOUR DE PLUSIEURS MARCHES PROFONDS, DYNAMIQUES ET RESILIENTS

La gestion de la douleur animale vit actuellement une révolution dans son approche. La prise de conscience, qui s'est notamment traduite par une modification du Code Civil en février 2015 pour considérer les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité », a impliqué en parallèle pour les animaux de compagnie une évolution du suivi thérapeutique vétérinaire vers des actes médicaux toujours plus techniques et sophistiqués (radiographie, échographie, scanner, radiothérapie, chimiothérapie, traitements morphiniques, …) et une intolérance grandissante à la souffrance.

Avec plus de 20 millions d'individus en France (13,5 millions de chiens et 7,3 millions de chats) considérés comme des membres de la famille à part entière (prénom humain, page Facebook, fête d'anniversaire, pet sitters, …), l'animal de compagnie est désormais présent dans un foyer sur deux, ce qui dépasse le nombre de foyers ayant au moins un enfant. Cette attention toujours plus forte se concrétise également par une constante augmentation du budget annuel consacré à l'alimentation et aux soins. Rien qu'en France, le marché des animaux de compagnie représente, en 2018, 4,8 milliards d'euros par an, dont près de 600 millions sont consacrés à l'hygiène et aux soins. Résistant face aux périodes de récession, il permet d'afficher un taux de croissance annuel moyen sur la période 2020-2025 de 5,8%1.

Doté de qualités thérapeutiques toujours plus avérées sur le plan médical et réglementaire (antalgique, anticonvulsif, antidépressif, relaxant, anti-inflammatoire, antioxydant), le CBD est quant à lui à l'origine d'une industrie naissante et d'une explosion du marché nord-américain. Estimé à 530 millions de dollars en 2017, le marché devrait atteindre les 2 milliards de dollars en 20202.

WEEDLEY AU SERVICE D'UNE AMBITION : DEVENIR UN ACTEUR DE REFERENCE POUR LES TRAITEMENTS INNOVANTS DE LA DOULEUR ET DE L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE ANIMALE

Aujourd'hui seul acteur européen coté en bourse sur ce segment, GOUR MEDICAL entend mettre à profit son expertise unique et innovante pour répondre aux attentes des professionnels et des particuliers et pour combler ce qui s'apparente à un véritable désert thérapeutique une fois sorti de l'environnement clinique.

« Nous voulons entrer dans le cœur des propriétaires et de leurs animaux domestiques et notre développement est désormais conforté par la multiplication des pathologies et des populations que nous adressons, ainsi que des nouvelles formes galéniques (collations, friandises, …) qui seront proposées dès 2019. », commente Serge GOLDNER.

1 : Vetoquinol – Investor Day 2017

2 : Etude New Frontier Data Cannabit 2018

Prochaine publication :

Mardi 9 juillet 2019 : Activité du 1er semestre 2019 (après-bourse)

À propos de Gour Medical

GOUR MEDICAL est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour la prise en charge des principales pathologies des animaux de compagnie. Son positionnement repose notamment sur l'utilisation d'extrait de chanvre industriel « full spectrum » majorant l'efficacité du cannabidiol grâce à l'effet d'entourage. Sa première gamme de produits, sans effet psychoactif, en voie de commercialisation, vise la gestion de la douleur, notamment de l'arthrose, ainsi que de l'anxiété et du stress.

GOUR MEDICAL est cotée sur Euronext Access Paris (FR0013371507 – MLGML). Les actions sont éligibles au PEA-PME.

Retrouvez toute l'information sur GOUR MEDICAL et sur WEEDLEY :

https://www.gour-medical.net

https://www.weedley.net

CONTACTS

GOUR MEDICAL

Serge Goldner

CEO

contact@gour-medical.com

COMMUNICATION FINANCIERE

CIIB – Edouard de MAISSIN

GOUR MEDICAL – Loïc MAUREL

Relations Analystes & Investisseurs

Tél. : +33 683 485 567

gour-medical@ciib.fr

