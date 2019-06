Réunion d'information GOUR MEDICAL : Produits, Stratégie, Perspectives

À l'occasion de son point d'activité semestriel, le Docteur Loïc MAUREL, Directeur Scientifique & Corporate Developpement de GOUR MEDICAL, a le plaisir de vous convier à une réunion d'information

le mardi 9 juillet, à partir de 18 heures

24 rue de Mogador - 75009 PARIS (M° L12 - Trinité d'Estienne d'Orves).

La réunion permettra de présenter Weedley, la première gamme européenne de solutions premium à base de cannabidiol "full spectrum" pour l'animal de compagnie, ainsi que la stratégie et les perspectives de la Société.

Mardi 9 juillet 2019 : Activité du 1er semestre 2019 et réunion d'information (après-bourse)

À propos de GOUR MEDICAL :

Créée en 2014, GOUR MEDICAL est spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour l'animal de compagnie. Son positionnement et son expertise uniques en bourse reposent sur l'utilisation des molécules non psychoactives contenues dans le chanvre, telles que le cannabidiol, les graines, les terpènes, pour viser la gestion de long teme de la douleur, notamment de l'osthéo-arthrose, le stress et l'anxiété.

Résultat de plusieurs années de recherche et de travail, sa première gamme européenne, commercialisés sous la marque Weedley, majore l'effet d'entourage par une approche "full spectrum" et ne contient ni OGM, ni conservateurs, ni métaux lourds.

Les actions Gour Medical sont cotées sur Euronext Paris (FR0013371507 - MLGML) et sont éligibles au PEA-PME.

Contacts :

GOUR MEDICAL

Serge GOLDNER

CEO

contact@gour-medical.com

Loïc MAUREL

Directeur Scientifique & Corporate Developpement

Tél. : +33 786 449 642

Mail : loicmaurel@lisco-health.com

Edouard de MAISSIN

Relations Investisseurs

Tél. : +33 683 485 567

Mail : contact@video-finance.com

