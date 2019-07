WEEDLEY CARE, UNE NOUVELLE GAMME DE SOLUTIONS À BASE D'HUILE DE GRAINES DE CHANVRE POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

Paris (France), le 8 Juillet 2019 - GOUR MEDICAL (FR0013371507 – MLGML / Eligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes, annonce ce jour le lancement au deuxième semestre 2019 d'une nouvelle gamme de produits de soins et d'hygiène basés sur l'huile de chanvre pour les animaux de compagnie.

WEEDLEY CARE - UNE GAMME INNOVANTE POUR COMPLETER LES SOLUTIONS WEEDLEY À BASE DE CANNABIDIOL FULL SPECTRUM

Fabriquée en France et issue de l'agriculture biologique, cette nouvelle gamme viendra compléter les solutions premium à base de cannabidiol full spectrum lancées au mois de mai. Dépourvue de tout effet psychoactif, ne contenant pas de THC, cette nouvelle gamme est en conformité avec la réglementation Française en vigueur.

Sans gluten, sans lactose, très équilibrée en oméga 3 et en Oméga 6, l'huile extraite des graines de chanvre possède de nombreuses propriétés antiseptiques, cicatrisantes, anti-inflammatoires et antioxydantes. À la fois nourrissante et sèche, elle est de ce fait très utilisée en cosmétique. Décongestionnante et réparatrice, elle est particulièrement recommandée pour les problèmes cutanés, tels que les dermatites, l'eczéma, car elle favorise la microcirculation, et la production de cellules saines. Déclinée sous forme de shampoings, de lotions pour les parties sensibles (yeux, oreilles), et de sprays, la gamme sera commercialisée sur le site www.weedley.net et répondra à un standard de qualité premium.

Serge GOLDNER, Président-Directeur Général de GOUR MEDICAL, commente : « Après le lancement de notre première gamme de solutions premium à base de cannabidiol full spectrum pour l'animal de compagnie, la mise sur le marché de solutions à base d'huile de graines de chanvre nous permettra de compléter notre offre et de valoriser l'expertise et le positionnement tout à fait unique de GOUR MEDICAL et de nos équipes sur le chanvre thérapeutique. »

RECONNAISSANCE PAR LES AUTORITÉS DE SANTÉ FRANÇAISES DE L'INTÉRÊT POTENTIEL DU CANNABIS THÉRAPEUTIQUE

Mandaté par l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament), le Comité d'experts a révélé, en juin dernier, le cadre légal et les modalités précises de l'expérimentation du cannabis (cannabidiol ET THC) à visée thérapeutique humaine. La phase de test démarrera début 2020. Les indications thérapeutiques sont les douleurs neuropathiques réfractaires, certaines formes d'épilepsie sévères et pharmaco-résistantes, les soins de support en oncologie dans les situations palliatives, la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques, et certaines pathologies du système nerveux central.

Cette décision est une véritable avancée pour les patients Français, la France rattrapant son retard dans ce domaine par rapport à de nombreux pays ; il s'agit également d'une nouvelle indication de l'intérêt du cannabis thérapeutique pour les animaux, déjà reconnue dans de nombreux pays incluant les USA, l'Allemagne et bien d'autres.

Prochain rendez-vous :

Mardi 9 juillet 2019 : Activité du 1er semestre 2019 (après-bourse)

Réunion d'information – 18 heures – 24 rue de Mogador – 75009 PARIS

Retrouvez toutes les informations sur Gour Medical et sur Weedley :

http://www.gour-medical.com

https://www.weedley.net

À propos de Gour Medical

GOUR MEDICAL est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions vétérinaires innovantes pour la prise en charge des principales pathologies des animaux de compagnie. Son positionnement unique repose notamment sur l'utilisation de produits naturels à base d'extraits de chanvre et la Société est aujourd'hui le seul acteur européen de l'industrie vétérinaire coté en bourse sur ce segment. Full Spectrum, dépourvue d'effets psychoactifs, WEEDLEY, sa première gamme de solutions premium, majore l'efficacité du cannabidiol grâce à l'effet d'entourage.

Les actions GOUR MEDICAL sont éligibles au dispositif PEA-PME sous le code ISIN FR0013371507 (MLMGL).

CONTACTS

GOUR MEDICAL

Serge GOLDNER

CEO

contact@gour-medical.com

Loïc MAUREL

Directeur Scientifique & Corporate Developpement

loicmaurel@lisco-health.com

Tél. : +33 786 449 642

Edouard de MAISSIN

Relations Investisseurs / Relations Presse

edouard@video-finance.com

Tél. : +33 683 485 567

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59253-gour-medical-lancement-de-weedley-care.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews