Assemblée générale ordinaire du 19 mars 2020 1er semestre 2019/2020 : Perspectives d'activité supérieures aux attentes Colmar (France), 19 mars 2020 - L'Assemblée Générale ordinaire annuelle des Actionnaires de Graines Voltz s'est réunie le jeudi 19 m

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes de l'exercice 2018-20191.Ceux-ci font ressortir un chiffre d'affaires de 83,1 M€, en progression de 8,1 %, un résultat opérationnel courant de 11,4 M€ en hausse de 30,5% et un résultat net part du groupe de 9,2 M€ en augmentation de 70,3%. Ils confirment le bien fondé du repositionnement stratégique engagé en 2015 et la très bonne adéquation du groupe avec les tendances fortes du marché : bio, diversité variétale et circuits courts.

REVISION A LA HAUSSE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE POUR LE 1ER SEMESTRE/IMPACT COVID-19

L'activité du groupe continue d'être très bien orientée depuis le début de l'exercice 2019/2020 malgré un contexte économique perturbé. Les activités à valeur

ajoutée enregistrent une forte progression, notamment les légumes pour les circuits courts (légumes frais) qui progressent de 14%. L'Allemagne, premier marché européen développé par le groupe sur un modèle à valeur ajoutée continue d'être très dynamique, les activités de Home garden y enregistrant une progression de plus de 20% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Sur la base des dernières observations et de l'hypothèse d'une limitation des mesures de confinement à quelques semaines, l'activité de Graines Voltz devrait être faiblement affectée par cette crise. La demande de graines et de plants de légumes reste forte, voire supérieure aux périodes précédentes, les professionnels anticipant une demande accrue des consommateurs pour des légumes frais issus des circuits courts dès la sortie de la crise. La demande de graines et de plants de fleurs et de Home garden reste en ligne avec celle des exercices précédents, le jardinage étant une activité très positive capable de réduire l'anxiété en période de crise. Les stocks de la société sont suffisants pour répondre aux demandes des prochains mois et il n'y a donc pas à ce stade de risques d'approvisionnement. La plateforme logistique d'Angers est pleinement opérationnelle et le système de distribution qui utilise les grands réseaux privés fonctionne normalement.

De ce fait, la progression de l'activité du 1er semestre devrait être supérieure à l'objectif de croissance de 4 à 8% annoncée pour l'exercice 2019/2020 et le groupe n'anticipe pas à ce stade d'impact significatif sur l'activité de l'exercice 2019/2020. Cette estimation sera bien entendu mise à jour régulièrement en fonction des évolutions de la crise.

RENFORCEMENT DU POTENTIEL DE CROISSANCE EN EUROPE

L'annonce, le 2 mars 2020, de l'acquisition du portefeuille d'activités de Hild Samen (Allemagne) renforce sensiblement le potentiel de croissance de Graines Voltz sur ses activités

valeur ajoutée en Europe. Le groupe renforce sa gamme de produits dans plusieurs domaines et notamment dans celui des plantes aromatiques où il occupera, dès la finalisation de l'acquisition, une position de leader européen. Il renforce par ailleurs sensiblement sa présence en Allemagne, premier marché du groupe après la France, et en Europe centrale. Sous réserve de l'approbation de cette opération par les autorités compétentes et la levée des clauses suspensives habituelles, la finalisation de cette acquisition était attendue au cours du deuxième trimestre 2020, ce qui reste l'hypothèse de travail. Le groupe n'anticipe pas à ce jour que la crise actuelle consécutive au COVID-19 remette en cause la finalisation de cette opération.

Prochain événement : Mardi 30 juin 2020 - Annonce des résultats semestriels (après bourse)

Toutefois, tout événement susceptible d'avoir un impact significatif sur les prévisions d'activité et de résultats du groupe fera l'objet d'une communication spécifique en dehors des dates annoncée dans le calendrier financier.

