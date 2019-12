Graines Voltz : Chiffre d'Affaires Annuel 2018/2019

Communiqué de presse

Colmar, le 2 décembre 2019

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2018/2019

FORTE PROGRESSION DES ACTIVITÉS À VALEUR AJOUTÉE

Colmar, le 2 décembre 2019 - Le chiffre d'affaires (non audité) de Graines Voltz a progressé de 6,9% au cours de son exercice annuel 2018/2019 pour s'établir à 82,2 M€.

Hors filiales étrangères (11,5% du chiffre d'affaires du groupe) qui adressent des circuits longs (Turquie, Algérie, Maroc), l'activité du groupe progresse de 8,8% au cours de l'exercice 2018/2019.

FORTE PROGRESSION DES LÉGUMES FRAIS, DU BIO ET DE L'ALLEMAGNE

Ce bon niveau d'activité s'explique par les choix stratégiques du groupe adoptés il y a quatre ans de se focaliser sur des produits à plus forte valeur ajoutée : légumes frais, bio, diversité variétale et de se recentrer géographiquement sur l'Europe.

Les graines et les plants pour circuits courts (légumes frais) sont en augmentation de 19% sur l'exercice après avoir progressé de 18% en 2017/2018. Les circuits courts répondent aux attentes de plus en plus fortes des consommateurs qui sont à la recherche de goût et de qualité.

Les semences et plants bio progressent de 32% au cours de l'exercice en lien direct avec l'augmentation significative de la consommation de légumes issus de l'agriculture biologique. Après 20 années d'expérience sur la distribution des variétés bio, le groupe propose une gamme unique de produits bio.

La diversité variétale et les nouveaux produits connaissent également un fort développement. Depuis son introduction dans la gamme Graines Voltz en 2014, la patate douce a connu en France un développement fulgurant. Les ventes ont été multipliées par 13 en cinq ans et ont doublé au cours de l'exercice positionnant le groupe en leader de ce marché. Ce produit, qui correspond parfaitement aux nouvelles tendances de consommation, illustre l'expertise du groupe dans l'identification, l'acclimatation et la distribution de nouvelles espèces.

L'Allemagne est le premier marché européen développé par le groupe sur un modèle à valeur ajoutée similaire à celui de la France depuis le repositionnement sur l'Europe opéré en 2015. C'est un marché de plus en plus tiré par la consommation de légumes de qualité. Au cours de l'exercice, le chiffre d'affaires des variétés home garden y a progressé de 28 %. C'est un marché très intéressant car son développement requiert une faible intensité capitalistique dans la mesure où il est servi par les infrastructures françaises.

