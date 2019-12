CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2018/2019

FORTE PROGRESSION DES ACTIVITES A VALEUR AJOUTEE

Colmar, le 2 décembre 2019 - Le chiffre d'affaires (non audité) de Graines Voltz a progressé de 6,9% au cours de son exercice annuel 2018/2019 pour s'établir à 82,2 M€.

Hors filiales étrangères (11,5% du chiffre d'affaires du groupe) qui adressent des circuits longs (Turquie, Algérie, Maroc), l'activité du groupe progresse de 8,8% au cours de l'exercice 2018/2019.

FORTE PROGRESSION DES LEGUMES FRAIS, DU BIO ET DE L'ALLEMAGNE

Ce bon niveau d'activité s'explique par les choix stratégiques du groupe adoptés il y a quatre ans de se focaliser sur des produits à plus forte valeur ajoutée : légumes frais, bio, diversité variétale et de se recentrer géographiquement sur l'Europe.

Les graines et les plants pour circuits courts (légumes frais) sont en augmentation de 19% sur l'exercice après avoir progressé de 18% en 2017/2018. Les circuits courts répondent aux attentes de plus en plus fortes des consommateurs qui sont à la recherche de goût et de qualité.

Les semences et plants bio progressent de 32% au cours de l'exercice en lien direct avec l'augmentation significative de la consommation de légumes issus de l'agriculture biologique. Après 20 années d'expérience sur la distribution des variétés bio, le groupe propose une gamme unique de produits bio.

La diversité variétale et les nouveaux produits connaissent également un fort développement. Depuis son introduction dans la gamme Graines Voltz en 2014, la patate douce a connu en France un développement fulgurant. Les ventes ont été multipliées par 13 en cinq ans et ont doublé au cours de l'exercice positionnant le groupe en leader de ce marché. Ce produit, qui correspond parfaitement aux nouvelles tendances de consommation, illustre l'expertise du groupe dans l'identification, l'acclimatation et la distribution de nouvelles espèces.

L'Allemagne est le premier marché européen développé par le groupe sur un modèle à valeur ajoutée similaire à celui de la France depuis le repositionnement sur l'Europe opéré en 2015. C'est un marché de plus en plus tiré par la consommation de légumes de qualité. Au cours de l'exercice, le chiffre d'affaires des variétés home garden y a progressé de 28 %. C'est un marché très intéressant car son développement requiert une faible intensité capitalistique dans la mesure où il est servi par les infrastructures françaises.

Commentant l'activité de l'exercice, Serge Voltz, Président-directeur général du groupe a déclaré : « Dans un marché de plus en plus sensible à l'environnement, nous tirons parti de notre positionnement unique sur le marché européen en termes de diversité variétale avec plus de 28.000 références, d'une plateforme logistique de haut niveau et d'un système commercial très pro actif qui nous permettent d'être au plus proche des attentes de nos clients ».

Les résultats de l'exercice 2018/2019 seront annoncés le 28 janvier 2020 après clôture de la bourse.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est le premier distributeur français indépendant de semences florales et potagères et de jeunes plants.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 270 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28.000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraichers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité, issus des circuits courts, à l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France connait un développement très rapide.

Graines Voltz est coté sur Euronext Paris (code mnémonique : FR0000065971).

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com.

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ KEIMA Communication Serge VOLTZ

Tél. : 03 89 20 18 19

relationsinvestisseurs@grainesvoltz.com Relations investisseurs & Relations presse

Emmanuel DOVERGNE

Tél. : 01 56 43 44 63

emmanuel.dovergne@keima.fr

