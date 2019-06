Graines Voltz : Communiqué du 28 juin 2019: Résultats semestriels 2019

Communiqué du 28 Juin 2019 : Résultats semestriels 2019

(1er semestre : du 01.10.2018 au 31.03.2019)

Le Conseil d'Administration de Graines Voltz SA réuni le jeudi 27 juin 2019 à 9 heures 30 a arrêté les comptes semestriels consolidés intermédiaires au 31 mars 2019 de notre exercice social 2019. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité satisfaisant par les commissaires aux comptes.

1-Comptes condensés consolidés GROUPE GRAINES VOLTZ

(En milliers d'euros)

31/03/2019 31/03/2018 VARIATIONS Montant % Chiffre d'Affaires total 46 932 45 499 1 433 +3.15 Résultat opérationnel courant 11 441 5 338 6 103 + 114 .33 Résultat opérationnel 11 337 5 418 5 919 + 109.25 Charge d'impôt 4 470 2 345 2 125 + 90.62 Résultat net 7 583 2 639 4 944 +187.34 Résultat net part du groupe 7 606 2 961 4 645 + 156.87

2- Analyse de l'activité du groupe Graines Voltz :

2-1 : Chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires consolidé de notre groupe au 1er semestre (du 1/10/2018 au 31/03/2019) de notre exercice social 2019 (du 1/10/2018 au 30/09/2019) s'élève à 46 932K€ en hausse de 3.15% .

2-2 : Résultats :

Le résultat opérationnel courant est de 11 441 K€ contre 5 338 K€ l'an dernier.

Il est en hausse de 114.33%. Le résultat net part du groupe s'établit à 7 606 K€ contre 2 961 K€ au 31 mars 2018, soit une augmentation de 156.87%.

2-3 : Situation bilancielle :

L'analyse de l'évolution du bilan est réalisée en comparant les deux situations au 31 Mars 2018 et au 31 Mars 2019.

A fin mars 2019, la structure bilancielle est, comme par le passé, fortement influencée par la saisonnalité du cycle annuel d'activité.

Les Capitaux Propres s'élèvent à 36 337 K€, en augmentation de 4 292 K€, soit 13.39 %.

L'endettement financier à long terme est en diminution de 837 K€, et ce, notamment, grâce à la consolidation des fonds propres.

L'endettement global à court terme est en augmentation de 12 883 K€, différence essentiellement liée à un décalage de date au niveau du versement des dividendes.

2-4 : Changement de méthode comptable :

Le Groupe a appliqué pour la première fois au 31 mars 2019 la norme IFRS 9 qui définit les règles applicables en matière de classement et de comptabilisation des instruments financiers, de dépréciation d'actifs financiers, ainsi qu'en matière de comptabilité de couverture.

Ce changement de méthode comptable est mis en œuvre selon ses dispositions transitoires qui permettent de ne pas retraiter les chiffres des périodes antérieures.

Cette transition vers IFRS 9 a eu un impact positif sur les réserves consolidées au 31 mars 2019 de 1 518 k€ nets d'impôts différés.

Ce changement de méthode n'affecte pas le résultat consolidé.

2-5 : Changement d'estimation comptable :

2-5-1 : Changement d'estimation de la provision pour dépréciation des stocks

Le Groupe a appliqué au niveau de l'activité de distribution au 31 mars 2019 une nouvelle méthode d'estimation de la provision pour dépréciation des stocks qui couvre le risque de non –commercialisation.

La provision pour dépréciation est déterminée par lot et non par article.

Les lots achetés depuis plus de 36 mois sont dépréciés. Le taux de dépréciation varie d'une part en fonction des mouvements des ventes sur les 24 derniers mois et d'autre part en fonction du rapport quantité en stock/ ventes des 24 derniers mois.

Le changement de méthode d'estimation de la dépréciation des stocks a une incidence positive de 1 404 k€ sur le résultat opérationnel courant consolidé au 31 mars 2019.

2-5-2 : Changement d'estimation de la provision pour dépréciation des clients

Du fait de l'application dans les comptes consolidés de la norme IFRS 9, le Groupe Graines Voltz a mené une réflexion sur la méthode de dépréciation des créances clients utilisée par les filiales du Groupe et a, par conséquent, défini une nouvelle méthode d'estimation de la provision pour dépréciation des clients qui couvre le risque de non-recouvrement.

Seules les créances contentieuses à savoir les créances entrant dans le cadre d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation ou transmise à un avocat ou à une société de recouvrement de créances sont dépréciées.

Le changement de méthode d'estimation de la dépréciation des clients a une incidence positive de 2 636 k€ sur le résultat opérationnel courant au 31 mars 2019.

3- Filiales :

3.1. SAULAIS

La société Graines Voltz en sa qualité d'associé unique a décidé la transmission universelle du patrimoine de la société Saulais. La date d'effet comptable est le 15 mars 2019.

4- Perspectives 2019 : Forte croissance du résultat net, progression des résultats opérationnels et poursuite du développement stratégique.

Graines VOLTZ confirme ses perspectives de croissance :

Les résultats opérationnels de GRAINES VOLTZ marquent une nouvelle progression en 2019 avec une nette amélioration au premier semestre, bénéficiant de la résolution des problèmes qui avaient pesés sur la croissance ces dernières années et des bons résultats de la première phase du projet de développement pour les nouveaux marchés à l'export.

La nouvelle organisation se met en place avec des équipes pleinement engagées pour dégager plus de croissance et de rentabilité, notamment pour répondre à la demande croissante de produits bio en semences et jeunes plans potagers. Progressivement, nous dupliquons cette gamme de notre cœur de métier au marché européen, avec des synergies fortes et particulièrement rentables.

Notre savoir-faire dans la distribution de produits destinés au marché de la production de légumes où nous sommes leaders, nous permet de toucher un marché en très forte croissance sur le bio en France et à l'étranger.

Cette première étape de développement nous permet d'envisager pour l'année fiscale 2019, une forte progression du résultat d'exploitation et nous renouvelons notre perspective de croissance de chiffre d'affaires entre 4 et 8 %.

GRAINES VOLTZ

Société Anonyme au capital de 1 370 000 €.

Siège social : 1, rue Edouard Branly 68000 Colmar.

333 822 245 R.C.S. Colmar (85 B 260).

Exercice social : du 1er octobre au 30 septembre.

