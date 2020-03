Communiqué de presse joint

Graines Voltz acquiert le portefeuille d'activités

de Hild Samen GmbH à BASF

Colmar (France) et Nunhem (Pays-Bas), 3 mars 2020 - Graines Voltz, un des principaux distributeurs français de jeunes plants et de semences florales et potagères, et BASF ont signé un protocole d'accord portant sur la cession à Graines Voltz du portefeuille d'activités de HILD Samen située à Marbach, en Allemagne. Cette activité fait actuellement partie de la ligne de produits semences potagères de la division Agricultural Solution de BASF. La cession porte sur les actifs incorporels de HILD Samen, notamment le portefeuille de clients, la propriété intellectuelle, la sélection, les stocks et la marque HILD. Les infrastructures locales resteront toutefois la propriété de BASF. Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués.

« Nous sommes très heureux de réaliser cette acquisition qui s'inscrit pleinement dans le plan stratégique de Graines Voltz visant à développer notre part de marché dans la distribution de semences potagères en Europe », a déclaré Serge Voltz, Président et Fondateur de Graines Voltz. « Il s'agit de la plus importante acquisition réalisée par notre société à ce jour. Cela nous permet de poursuivre notre progression dans la chaîne de valeur en acquérant un portefeuille de production de semences de haute qualité ». Cette acquisition, relutive pour Graines Voltz, sera financée par la trésorerie disponible du groupe et par un crédit bancaire.

« La cession du portefeuille de HILD Samen nous permet de nous concentrer sur notre nouvelle approche stratégique qui vise à établir à Marbach, en Allemagne, un centre de compétence européen pour les semences biologiques et à augmenter la capacité du process en semences de mâche », a déclaré Vicente Navarro, Vice-président de l'activité semences de légumes de BASF.

Sous réserve de l'approbation de cette opération par les autorités compétentes et la levée des clauses suspensives habituelles, la finalisation de cette acquisition devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre 2020.

Prochain événement : L'Assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes 2018/2019 de Graines Voltz se tiendra le jeudi 19 mars 2020.

HILD Samen est un important fournisseur de semences de légumes conventionnelles et biologiques, avec une gamme diversifiée de plus de 1 200 variétés de semences dans 60 espèces de légumes. Ses principaux marchés sont l'Allemagne et l'Europe. La société, située à Marbach, en Allemagne, a été fondée en 1919 et a été rachetée par Nunhems en 1988. Nunhems a été rachetée par BASF en 2018.

Pour plus d'informations : www.hildsamen.de

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est le premier distributeur français indépendant de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 270 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraichers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est porté par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité, issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971).

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com

À propos de la division Solutions agricoles de BASF

Avec une population en croissance rapide, le monde est de plus en plus dépendant de notre capacité à développer et à maintenir une agriculture durable et un environnement sain. En collaboration avec les agriculteurs, les professionnels de l'agriculture, les experts en lutte contre les parasites et d'autres acteurs, notre rôle est de contribuer à rendre cela possible. C'est pourquoi nous investissons dans une solide filière de recherche et développement et dans un large portefeuille, comprenant les semences et les caractères, la protection chimique et biologique des cultures, la gestion des sols, la santé des plantes, la lutte contre les parasites et l'agriculture numérique. Avec des équipes d'experts en laboratoire, sur le terrain, au bureau et dans la production, nous relions la pensée innovante et l'action concrète pour créer des idées du monde réel qui fonctionnent - pour les agriculteurs, la société et la planète. En 2019, notre division a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 milliards d'euros.

Pour plus d'informations : www.agriculture.basf.com

À propos de BASF

Chez BASF, nous créons la chimie pour un avenir durable. Nous combinons la réussite économique avec la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Les quelque 117 000 employés du groupe BASF s'emploient à contribuer au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et dans presque tous les pays du monde. Notre portefeuille est organisé en six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition & santé et solutions agricoles. BASF a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 59 milliards d'euros en 2019. Les actions de BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et sous forme de certificats de dépôt américains (BASFY) aux États-Unis.

Pour plus d'informations : www.basf.com

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ BASF Vegetable Seeds Serge VOLTZ

Président et Fondateur

Tél. : 03 89 20 18 19

relationsinvestisseurs@grainesvoltz.com Ulia de DOMENECH

Directrice de la communication

Tél. : +31-614608815

ulia.dedomenech@vegetableseeds.basf.com KEIMA Communication Relations investisseurs & Relations presse

Emmanuel DOVERGNE

Tél. : 01 56 43 44 63

emmanuel.dovergne@keima.fr

Joint News Release

Graines Voltz to acquire HILD Samen business from BASF

Colmar, France and Nunhem, The Netherlands, March 3, 2020 – ­­Graines Voltz, a leading French floral and vegetable seeds distributor signed an agreement with BASF to buy its HILD Samen business in Marbach, Germany. Currently, it is part of the vegetable seeds business of BASF's Agricultural Solutions division. The HILD portfolio divestiture includes its seeds business and also intangible assets, particularly customer lists, intellectual property, breeding activities, and the HILD brand. The local infrastructure, however, will remain with BASF. Financial details of the transaction are not being disclosed.

“We are very pleased to make this acquisition which is fully in line with Graines Voltz's strategic plan to develop our market share in the distribution of vegetable seeds throughout Europe,“ said Serge Voltz, CEO of Graines Voltz, “It is so far the largest acquisition carried out by our company. This allows us to continue moving up the value chain by acquiring a portfolio of high-quality seed varieties”. The acquisition, accretive for Graines Voltz, will be financed by the Group's available cash and by a bank loan.

“The divestment of the HILD Samen business allows us to focus on the establishment of a European competence center for organic seeds at the remaining site facilities in Marbach and to increase the existing processing capacity in corn salad” said Vicente Navarro, Senior Vice President of BASF's vegetable seeds business.

Pending approval by the relevant authorities and other customary closing conditions, closing is anticipated in the second quarter of 2020.

About Graines Voltz

Graines Voltz (GRVO) is a leading independent French distributor of floral, vegetable seeds and young plants. Family group led by Serge Voltz its founder, Graines Voltz employs 270 people and has experienced strong development since its creation in 1985. Its success is built on a very wide offer of 28,000 references, unique on the European market in terms of diversity of varieties, intended for professionals in short circuits (market gardeners, horticulturalists and communities). Leader in France, Graines Voltz, which is driven by the growing demand of consumers in Europe for highly quality diversified plants, coming from short circuits, with the ambition to export its model in Europe. Germany, its first market after France, is experiencing very fast development. Graines Voltz is listed on Euronext Paris (mnemonic code: FR0000065971). For more information: www.graines-voltz.com.



About BASF's Agricultural Solutions division

With a rapidly growing population, the world is increasingly dependent on our ability to develop and maintain sustainable agriculture and healthy environments. Working with farmers, agricultural professionals, pest management experts and others, it is our role to help make this possible. That's why we invest in a strong R&D pipeline and broad portfolio, including seeds and traits, chemical and biological crop protection, soil management, plant health, pest control and digital farming. With expert teams in the lab, field, office and in production, we connect innovative thinking and down-to-earth action to create real world ideas that work – for farmers, society and the planet. In 2019, our division generated sales of €7.8 billion. For more information, please visit www.agriculture.basf.com or any of our social media channels.

About BASF

At BASF, we create chemistry for a sustainable future. We combine economic success with environmental protection and social responsibility. More than 117,000 employees in the BASF Group work on contributing to the success of our customers in nearly all sectors and almost every country in the world. Our portfolio is organized into six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF generated sales of €59 billion in 2019. BASF shares are traded on the stock exchange in Frankfurt (BAS) and as American Depositary Receipts (BASFY) in the U.S. Further information at www.basf.com.

Media contacts:

Graines Voltz BASF Vegetable Seeds

Serge Voltz Úlia de Domènech

CEO Global Head of Communications

Phone +33 3 89 20 18 19 Phone: +31-614608815

relationsinvestisseurs@grainesvoltz.com ulia.dedomenech@vegetableseeds.basf.com

Investor relations & Press relations

Emmanuel DOVERGNE

Phone: +33 1 56 43 44 63

emmanuel.dovergne@keima.fr

