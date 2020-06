Colmar (France), 2 juin 2020 – Graines Voltz, un des principaux distributeurs français de jeunes plants et de semences florales et potagères, a finalisé hier l'acquisition à BASF du portefeuille d'activités de HILD Samen située à Marbach, en Allemagne, annoncée le 3 mars dernier. Cette acquisition qui porte sur les actifs incorporels de HILD Samen, notamment le portefeuille de clients, la propriété intellectuelle, la sélection, les stocks et la marque HILD a été réalisée dans les conditions prévues.

Le groupe reviendra sur cette acquisition et ses conséquences lors de la présentation de ses résultats semestriels le 30 juin prochain.

Prochain événement : Mardi 30 juin 2020 – Annonce des résultats du 1er semestre 2019/2020 (après bourse).

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est le premier distributeur français indépendant de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 270 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraichers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est porté par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité, issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971).

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ KEIMA Communication Serge VOLTZ

Président et Fondateur

Tél. : 03 89 20 18 19

relationsinvestisseurs@grainesvoltz.com Relations investisseurs & Relations presse

Emmanuel DOVERGNE

Tél. : 01 56 43 44 63

emmanuel.dovergne@keima.fr

