Graines Voltz : acquiert le portefeuille d'activites de Hild Samen GmbH à BASF

Avec une population en croissance rapide, le monde est de plus en plus dépendant de notre capacité à développer et à maintenir une agriculture durable et un environnement sain. En collaboration avec les agriculteurs, les professionnels de l'agriculture, les experts en lutte contre les parasites et d'autres acteurs, notre rôle est de contribuer à rendre cela possible. C'est pourquoi nous investissons dans une solide filière de recherche et développement et dans un large portefeuille, comprenant les semences et les caractères, la protection chimique et biologique des cultures, la gestion des sols, la santé des plantes, la lutte contre les parasites et l'agriculture numérique. Avec des équipes d'experts en laboratoire, sur le terrain, au bureau et dans la production, nous relions la pensée innovante et l'action concrète pour créer des idées du monde réel qui fonctionnent - pour les agriculteurs, la société et la planète. En 2019, notre division a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 milliards d'euros.

Joint News Release

Graines Voltz to acquire HILD Samen business from BASF

Colmar, France and Nunhem, The Netherlands, March 3, 2020 - Graines Voltz, a leading French floral and vegetable seeds distributor signed an agreement with BASF to buy its HILD Samen business in Marbach, Germany. Currently, it is part of the vegetable seeds business of BASF's Agricultural Solutions division. The HILD portfolio divestiture includes its seeds business and also intangible assets, particularly customer lists, intellectual property, breeding activities, and the HILD brand. The local infrastructure, however, will remain with BASF. Financial details of the transaction are not being disclosed.

"We are very pleased to make this acquisition which is fully in line with Graines Voltz's strategic plan to develop our market share in the distribution of vegetable seeds throughout Europe," said Serge Voltz, CEO of Graines Voltz, "It is so far the largest acquisition carried out by our company. This allows us to continue moving up the value chain by acquiring a portfolio of high- quality seed varieties". The acquisition, accretive for Graines Voltz, will be financed by the Group's available cash and by a bank loan.

"The divestment of the HILD Samen business allows us to focus on the establishment of a European competence center for organic seeds at the remaining site facilities in Marbach and to increase the existing processing capacity in corn salad" said Vicente Navarro, Senior Vice President of BASF's vegetable seeds business.

Pending approval by the relevant authorities and other customary closing conditions, closing is anticipated in the second quarter of 2020.

3/4