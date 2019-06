Zurich (awp) - Le luxembourgeois Grand City Properties émet un emprunt sous direction de Credit Suisse et UBS. Les conditions:

montant: 130 mio CHF taux: 0,57% prix d'émission: 100% libération: 24.06.2019 durée: 5 ans, jus. 24.06.2024 rating: BBB+/Baa1 (S&P/Moody's) Yield To Maturity : 0,57% Swap Spread: 114 pb no valeur: 48'217'241 (5) cotation SIX: prov., dès le 21.06.2019

an/rw/rp