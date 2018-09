Grands Moulins de Strasbourg : en redressement judiciaire

04/09/2018 | 13:45

En cessation de paiements, Grands Moulins de Strasbourg annonce qu'elle a été placée en redressement judiciaire, de même que sa filiale GMS Meunerie exploitant le moulin situé à Strasbourg, par décision du 3 septembre.



La Selas Weil et Guyomard a été désignée administrateur judiciaire par le Tribunal. L'exploitation du groupe se poursuit pendant la période d'observation et une audience de suivi de la procédure a été fixée au 22 octobre.



Pour rappel, le groupe meunier expliquait ses difficultés par le renforcement de la concurrence, des hausses de coûts, l'amende de 28,8 millions d'euros de l'Autorité de la concurrence, ou encore la difficulté de recouvrement de créances à l'export.



