Grands moulins de Strasbourg : en cessation de paiements

30/08/2018 | 11:45

Les Grands moulins de Strasbourg, dont l'action est suspendue depuis le 24 août, sont en cessation de paiements et ont demandé leur placement en redressement judiciaire.



Pêle mêle et depuis 2010, le groupe meunier explique ses difficultés par le renforcement de la concurrence, des hausses de coûts, l'amende de 28,8 millions d'euros de l'Autorité de la concurrence, ou encore la difficulté de recouvrement de créances à l'export.



'La chute brutale de l'activité export au premier semestre 2018 a encore aggravé les tensions de trésorerie', indiquent encore les Grands moulins de Strasbourg, d'où la situation actuelle.



Selon la décision du tribunal, les Grands moulins de Strasbourg envisagent une 'réorganisation' et n'excluent pas des cessions.





