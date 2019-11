GrandVision : Berenberg revient à 'conserver'

01/11/2019 | 09:21

Berenberg n'est plus à l'achat sur l'action GrandVision, le distributeur d'optique néerlandais qui devrait faire l'objet d'un rachat par EssilorLuxottica. Ramenant son conseil à 'conserver', le bureau d'études vise non plus 25 euros, mais 28 euros, le prix proposé par le géant franco-italien de l'optique.



Les analystes estiment que les résultats trimestriels du groupe néerlandais ont été mitigés, avec un CA meilleur que prévu, mais des marges décevantes.



Mais les fondamentaux de GrandVision passent logiquement au second plan avec l'offre d'EssilorLuxottica, qui selon Berenberg devrait être autorisée par les régulateurs de la concurrence. D'où le changement de conseil.





