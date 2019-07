GrandVision : EssilorLuxottica discute d'un rachat

18/07/2019 | 08:16

GrandVision confirme qu'EssilorLuxottica mène des discussions en vue d'acquérir la participation de 76,72% détenue par HAL Holding dans le capital du groupe néerlandais spécialisé dans la distribution de produits optiques.



Ce dernier précise que le prix d'acquisition discuté de façon indicative entre les parties s'élève à 28 euros par action. Aucun accord n'a été conclu à ce jour et il n'est pas certain que ces discussions aboutissent.



La finalisation de la transaction serait soumise aux conditions suspensives usuelles, y compris l'approbation d'autorités réglementaires, qui pourrait prendre entre 12 et 24 mois. Le Franco-Italien lancerait ensuite une offre sur le reste du capital.



