GrandVision : L'UE ouvre une enquête approfondie sur le rachat de GrandVision par EssilorLuxottica

(Actualisation: communiqué d'EssilorLuxottica réagissant à l'ouverture de l'enquête)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne a annoncé jeudi l'ouverture une enquête approfondie sur le projet d'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica.

La Commission craint que ce rapprochement ne réduise la concurrence sur le marché de la fourniture en gros de verres ophtalmiques et d'articles de lunetterie, ainsi que sur celui de la fourniture au détail d'articles optiques, a-t-elle précisé dans un communiqué.

"EssilorLuxottica est le premier fournisseur mondial d'articles de lunetterie et GrandVision, la plus grande chaîne européenne de vente au détail d'articles optiques", a souligné la commissaire européenne en charge de la concurrence, Margrethe Vestager. "Nous devons examiner attentivement si la concentration envisagée conduirait, sur ce marché en pleine consolidation, à des prix plus élevés ou à un choix plus restreint pour les consommateurs", a-t-elle ajouté.

La Commission a précisé que pendant son enquête préliminaire, EssilorLuxottica et GrandVision avaient décidé de ne pas répondre à ces préoccupations.

Dans un communiqué publié jeudi soir, EssilorLuxottica a pris acte de l'ouverture de l'enquête approfondie à laquelle il entend "coopérer étroitement". EssilorLuxottica et GrandVision "sont convaincus que cette enquête sera achevée en temps voulu et coopéreront étroitement avec la Commission européenne pour démontrer pleinement l'intérêt de l'acquisition envisagée et les avantages qu'elle apportera aux clients, aux consommateurs et à tous les acteurs de l'industrie de la lunetterie", a affirmé le groupe.

EssilorLuxottica avait annoncé à la fin juillet son intention d'acquérir 76,72% du capital de GrandVision auprès de HAL, son actionnaire majoritaire. Le groupe franco-italien entend ensuite lancer une offre publique d'achat sur le solde du capital au prix de 28 euros par action. Ce prix valorise la société à environ 7,2 milliards d'euros.

Le groupe s'était par ailleurs engagé à relever le prix de son offre de 1,5% si l'acquisition n'était pas réalisée dans un délai de 12 mois à compter de cette annonce.

L'exécutif européen dispose de 90 jours ouvrables, soit jusqu'au 22 juin 2020, pour prendre une décision.

