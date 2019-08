GrandVision : acquisition de McOptic en Suisse

02/08/2019 | 08:57

GrandVision fait part de l'acquisition de 100% de Graffiti Holding AG qui détient 100% de McOptic, le troisième distributeur d'optique en Suisse avec une part de marché estimée à 5% via son activité suisse Visilab.



Fondée en 1998 et opérant 62 magasins, McOptic se concentre sur les zones germanophones du pays. L'activité a généré un chiffre d'affaires net de 55 millions de francs suisses en 2018 et dispose de plus de 300 employés.



'L'addition de McOptic permettra à GrandVision de renforcer sa position en Suisse en étant présent sur tous les segment de marché', explique le groupe néerlandais, qui ne précise pas les termes financiers de la transaction.



