GrandVision : bénéfices en retrait au 1er semestre

06/08/2018 | 08:13

GrandVision publie au titre du premier semestre 2018 un BPA ajusté en baisse de près de 6% à 0,44 euro et une marge d'EBITDA ajustée en repli de 40 points de base à 15,6%, essentiellement en raison de l'effet dilutif d'acquisitions.



A 1,87 milliard d'euros, le chiffre d'affaires du distributeur néerlandais de produits optiques a augmenté de 8,9% en données publiées, de 11,8% à taux de changes constants et de 3,9% en organique, les acquisitions ayant représenté un effet positif de 7,9%.



Pour 2018, GrandVision table sur une croissance des revenus et de l'EBITDA ajusté améliorée. A moyen terme, il table sur une croissance d'au moins 5% des revenus hors grande acquisition et 'dans le haut de la plage à un chiffre' de l'EBITDA ajusté à changes constants.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.