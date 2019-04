GrandVision : changement de directeur financier

02/04/2019 | 10:03

GrandVision annonce que Paulo de Castro a décidé de démissionner de son poste de directeur financier et de membre du conseil de direction, démission qui sera effective le 15 mai, pour suivre d'autres opportunités de carrière.



Du fait de ce départ, le conseil de surveillance va proposer aux actionnaires la nomination de Willem Eelman comme directeur financier et membre du conseil de direction. Une assemblée générale extraordinaire se réunira à cette fin le 15 mai.



Willem Eelman quitte donc immédiatement ses fonctions de membre du conseil de surveillance de l'opticien néerlandais et de président de son comité d'audit, qu'il exerce depuis 2011. Il est remplacé à titre temporaire par Peter Bolliger comme président du comité.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.