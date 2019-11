GrandVision : un analyste anticipe l'aval de l'antitrust

01/11/2019 | 12:28

Dans une note publiée ce matin, le bureau d'études Berenberg a fait le point sur l'action GrandVision, distributeur d'optique néerlandais qui devrait faire l'objet d'un rachat par EssilorLuxottica.



Les analystes estiment que les résultats trimestriels de GrandVision ont été mitigés, avec un CA meilleur que prévu et des marges décevantes. Mais les fondamentaux de GrandVision passent au second plan avec l'offre d'EssilorLuxottica, qui selon Berenberg devrait être autorisée par les régulateurs de la concurrence. Les analystes estiment notamment que le chevauchement des activités des deux groupes est 'limité'.



Leur conseil sur GrandVision revient d''acheter' à 'conserver', avec un objectif de cours ajusté de 25 à 28 euros, soit le cours de l'OPA.









