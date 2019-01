La construction US grimpe, Trump relancerait son plan infrastructures

18 janvier (Reuters) - Le secteur de la construction grimpe à Wall Street vendredi à la suite d'informations de Reuters selon laquelle le président Donald Trump est en train de relancer son offensive pour tenter d'obtenir le feu vert du Congrès à un vaste programme de dépenses d'infrastructures promis pendant sa campagne électorale de 2016.

L'indice sectoriel S&P 1500 de la construction et de l'ingénierie prend 2,62% vers 17h55 GMT, avec des gains de 7,39% pour U.S. Concrete, 4,33% pour Granite Construction et 4,45% pour Summit Materials.

Lors d'une réunion à la Maison blanche mardi, le président et des conseillers ont débattu des aspects d'un programme de dépenses d'infrastructures qui pourrait s'étaler sur 13 ans, et de l'opportunité de l'évoquer dans le discours annuel sur l'état de l'Union prévu le 29 janvier, a-t-on appris de deux sources proches du dossier.

Les participants à la réunion ont notamment discuté des moyens permettant d'intégrer au projet des financements pour la construction d'un réseau mobile de cinquième génération (5G) et la modernisation du système de contrôle du trafic aérien, ont précisé les sources.

La Maison blanche a confirmé que la réunion avait eu lieu, sans plus de précision.

(Sruthi Shankar à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Marc Angrand)