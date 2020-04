La Banque cantonale des Grisons révise à la baisse sa prévision de bénéfice

Zurich (awp) - La Banque cantonale des Grisons (GKB) révise à son tour à la baisse sa prévision de bénéfice à la lumière de la pandémie du nouveau coronavirus. L'établissement ne s'estime désormais plus en mesure d'afficher cette année le niveau de rentabilité anticipé en février dernier.

Au vu des incertitudes pesant actuellement sur la conjoncture, le bénéfice net devrait atteindre cette année entre 150 et 175 millions de francs suisses, écrit vendredi la Banque. Le bénéfice par bon de participation devrait ainsi osciller entre 57 et 67 francs suisses. En février, l'établissement prévoyait un résultat net entre 183 et 188 millions, soit une somme avoisinant celle dégagée l'an dernier.

L'établissement prévoit de retravailler ses prévisions pour le publication de ses résultats semestriels. La banque assure disposer d'une grande stabilité, à l'appui de son modèle d'affaires et de fonds propres dépassant les 2,5 milliards de francs suisses.

