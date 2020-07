Résultat semestriel en repli mais meilleur que prévu pour la BC des Grisons

Zurich (awp) - La Banque cantonale des Grisons a vu ses performances opérationnelle et nette se contracter au cours des six premiers mois de l'exercice en cours. Au vu de la crise actuelle, la direction de l'établissement se félicite toutefois d'avoir dégagé des résultats meilleurs que ce qu'elle prévoyait en avril.

"Compte tenu de cette situation difficile, nous sommes très satisfaits des performances de la GKB et des résultats", a déclaré le directeur général (CEO) Daniel Fust, cité jeudi dans un communiqué.

Au cours de la période sous revue, le produit d'exploitation a diminué de 4,4% à 200,2 millions de francs suisses. Principale source de revenus de la banque, les opérations sur intérêts ont généré un résultat net de 130,6 millions, en hausse de 5,3%, à la faveur d'une légère hausse des créances hypothécaires.

Les recettes issues des commissions et services et des activités de négoce en revanche accusent un repli de respectivement 9,9% et 6,2%. La GKB signale toutefois que la contribution de ces activités aux recettes du groupe (30,7%), bien qu'en recul de 1,5 point de pourcentage, s'est maintenue au-dessus de la valeur stratégique de 30%.

Le résultat d'exploitation est ressorti à 96,9 millions de francs suisses, en repli de 6,8% par rapport au premier semestre 2019, en raison également d'une légère augmentation des charges (+3,0%). Quant au bénéfice net, il a reculé de 5,2% à 95,2 millions.

Au bilan, la GKB a vu ses créances hypothécaires gonfler de 1,6% depuis le début de l'année pour atteindre 17,65 milliards de francs suisses. Au passif, les dépôts de la clientèle ont augmenté de 7,4% 17,94 milliards, précise la GKB dans son rapport à mi-parcours.

Forte de ces résultats supérieurs aux attentes, la direction a revu à la hausse ses perspectives pour le reste de l'exercice qu'elle espère désormais terminer dans le haut de la fourchette de ses prévisions, soit un bénéfice annuel de 170 millions de francs suisses, ce qui représente un bénéfice par bon de participation d'environ 65 francs suisses.

buc/fr