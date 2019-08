Gravity : dévoile ses futurs projets au salon Gamescom 2019 0 23/08/2019 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Pendant sa présentation, Gravity a attiré les représentants de plusieurs sociétés de jeux et des médias.

« Ragnarok M: Eternal Love » a été téléchargé plus de 24 millions de fois dans le monde entier. Il sortira bientôt en Europe.

« Ragnarok Online » fera l’objet d’un nouveau lancement en Europe le 4 septembre ! Gravity Interactive, Inc., une filiale de Gravity Co., Ltd. (NASDAQ : GRVY) figurant parmi les principales sociétés de jeux, à l’échelle mondiale a participé au Gamescom, l’un des trois salons de jeux les plus importants au monde, et organisé à Cologne, en Allemagne du 20 au 24 août. Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190822005753/fr/ Gravity Interactive, Inc., une filiale de Gravity Co., Ltd. (NASDAQ : GRVY) une société internationale de jeu de premier plan, a participé au Gamescom, l'un des trois salons de jeux les plus importants au monde, qui se tenait à Cologne, en Allemagne. Sur ce salon, Gravity a annoncé qu'elle prévoyait de lancer « Ragnarok M: Eternal Love » dans la région européenne le 4 septembre 2019. « Ragnarok M: Eternal Love » sortira en Russie et en Turquie, ainsi qu'en Europe et sera disponible en sept langues : anglais, portugais, espagnol, russe, allemand, français et turc. (Photo : Business Wire) Le 20 août, Gravity a offert une présentation dans le Pavillon coréen. Devant divers représentants de sociétés de jeux et des médias du monde entier, elle a annoncé son projet de lancer « Ragnarok M: Eternal Love » dans la région européenne. Au cours de cette présentation, Gravity a évoqué l’immense succès international de « Ragnarok M: Eternal Love », ses projets de lancement du Service européen pour le jeu, et l’orientation qu’elle comptait donner au service local. La Société a mentionné également le nouveau lancement de « Ragnarok Online » par son nouvel éditeur, Innova, avec une sortie prévue pour le 4 septembre 2019. Ce nouveau lancement officiel sera précédé par une période de bêta test fermé (Closed Beta Test, CBT). À l’occasion de la présentation, Yoshinori Kitamura, PDG de Gravity Interactive, Inc. a confié qu’il était ravi du lancement de « Ragnarok M: Eternal Love » en Russie, en Turquie, ainsi qu’en Europe, et a expliqué qu’il serait disponible en sept langues : anglais, portugais, espagnol, russe, allemand, français, et turc. Yoshinori Kitamura a également précisé qu’il espérait que le nouveau lancement de « Ragnarok Online » par Innova en Europe contribuerait à la propagation de la valeur de la marque Ragnarok. L’Europe étant le troisième marché du jeu dans le monde, en termes d’envergure, Gravity est pleinement consciente de son importance. Il a aussi ajouté que, grâce à son expertise, Gravity fournira le meilleur service aux utilisateurs européens. « Ragnarok M: Eternal Love » a été lancé pour la première fois en 2017 en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et Macao. Puis il est sorti en 2018 en Corée du Sud et dans l’Asie du Sud-Est. En 2019, le jeu a été lancé en Amérique du Nord et du Sud. Depuis mars 2019, le jeu a été téléchargé plus de 24 millions de fois et connaît un succès phénoménal. « Ragnarok Online » est actuellement disponible dans plus de 70 pays. Page de préinscription pour « Ragnarok M: Eternal Love » : https://romeleu.com Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190822005753/fr/

© Business Wire 2019 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur GRAVITY CO., LTD. (ADR) 2018 GRAVITY CO., LTD. (ADR) : SPLIT: 2 pour 1 FA 2015 GRAVITY ADR : REVERSE SPLIT: 1 pour 8 FA