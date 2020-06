Great West Lifeco : La filiale de Great-West Lifeco, Empower Retirement, annonce la conclusion d'une entente pour l'acquisition de Personal Capital

L'acquisition devrait accélérer la croissance et les rendements de Great-West Lifeco sur le marché américain

Winnipeg, le 29 juin 2020. - Empower Retirement, filiale de Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) (Lifeco), a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pour l'acquisition de Personal Capital moyennant une contrepartie initiale de 825 millions de dollars américains et une contrepartie différée qui pourrait s'élever à 175 millions de dollars américains, sous réserve de l'atteinte des objectifs de croissance cibles. Empower, le deuxième prestataire de services de tenue de dossiers de régimes de retraite à cotisations déterminées aux États-Unis selon le nombre de participants, représente une plateforme de croissance importante pour Lifeco, tant sur le marché des solutions de retraite que sur le marché de la gestion du patrimoine de détail. Personal Capital est une société de gestion du patrimoine hybride qui combine expérience numérique de pointe et conseils personnalisés offerts par des conseillers. L'acquisition réunira les services de régime de retraite de premier plan d'Empower et ses outils financiers intégrés, et la plateforme de gestion du patrimoine numérique axée sur l'expérience personnalisée en forte croissance de Personal Capital.

La transaction profitera à Lifeco et à Empower de nombreuses façons, dont les suivantes :

Elle permettra à Empower de se doter d'une plateforme de croissance supplémentaire, car Personal Capital est un gestionnaire de patrimoine américain numérique et hybride pour la vente directe au client dans un marché qui croît rapidement;

Elle mettra à profit la plateforme de Personal Capital pour accélérer la croissance des affaires de gestion du patrimoine existantes d'Empower axées sur les régimes de retraite à cotisations déterminées pour les particuliers;

Elle stimulera les affaires déjà prospères d'Empower dans le secteur des régimes de retraite à cotisations déterminées grâce à l'ajout des services de planification financière et de mieux-être financier hors pair de Personal Capital.

« Cette transaction s'inscrit dans le prolongement de l'objectif d'Empower d'accélérer sa croissance dans le secteur des conseils aux particuliers et de la gestion du patrimoine pour les participants de régime et vient compléter son objectif de développer ses activités entourant les régimes de retraite à cotisations déterminées, tant à l'interne que par des regroupements d'entreprises », affirme Paul Mahon, président et chef de la direction. « Le modèle d'entreprise de Personal Capital est fort intéressant et génère une croissance élevée. Nous nous réjouissons à l'idée d'ajouter la plateforme de Personal Capital à notre offre en raison de son potentiel de croissance indépendant et de sa capacité à stimuler la croissance des affaires individuelles et de régimes de retraite à cotisations déterminées d'Empower. Le regroupement d'Empower et de Personal Capital consolide notre proposition de valeur pour les clients et va dans le sens de notre objectif de création de valeur pour les actionnaires. »

Personal Capital continuera d'exercer ses activités en tant qu'entreprise de vente directe aux clients à forte croissance, qui est actuellement rentable sans les coûts de conversion du client. La croissance de ses activités ne sera pas un frein à sa rentabilité. Personal Capital pourra tirer profit de l'importance et de l'infrastructure d'Empower et de Lifeco pour améliorer sa proposition de valeur aux clients, qui devrait favoriser sa croissance et l'adoption de ses solutions.

Empower intégrera la technologie et la capacité de Personal Capital pour proposer une série d'outils de mieux-être financier de pointe et des conseils numériques et en personne aux clients de détail, actuels et futurs, d'Empower. Cela accélérera la capacité d'Empower d'offrir aux clients des conseils et des solutions de gestion du patrimoine pour la totalité de leurs actifs, dont l'épargne qu'ils détiennent dans un régime de retraite à cotisations déterminées.

Grâce à la plateforme de Personal Capital, Empower pourra donner un portrait financier unique à ses 9,7 millions de participants de régime, créant de nouvelles occasions d'améliorer leur mieux-être financier. Les souscriptions de régime de retraite à cotisations déterminées, les taux d'utilisation des comptes gérés, l'engagement des participants et l'adoption de services additionnels devraient être à la hausse.

« Empower et Personal Capital unissent leurs forces pour franchir la prochaine étape dans l'évolution d'une plateforme intégrée pour donner des conseils personnalisés, et proposer des solutions de mieux-être financier et une planification financière complète à des millions d'investisseurs individuels et de participants de régimes de retraite », affirme Edmund F. Murphy III, président et chef de la direction d'Empower. « Empower pourra faire usage de la technologie éprouvée et de la capacité de Personal Capital pour répondre aux besoins de ses 9,7 millions de participants de régime en matière de services de retraite et de planification financière. De son côté, Personal Capital pourra accélérer sa croissance en tirant profit de l'importance et de l'infrastructure d'Empower. »

La transaction consolidera la marque d'Empower Retirement de par son association avec Personal Capital. La marque d'Empower Retirement ne changera pas après la transaction terminée; Personal Capital deviendra Personal Capital, an Empower Company.

Lifeco recherche toujours les possibilités de regroupements d'entreprises et dispose des capitaux nécessaires pour faire progresser sa stratégie.

Précisions sur la transaction et transparence des cibles

Selon l'entente, Great-West Lifeco fera l'acquisition de Personal Capital pour une contrepartie initiale de 825 millions de dollars américains à la clôture et une contrepartie supplémentaire qui pourrait atteindre 175 millions de dollars américains payables sur deux ans, sous réserve de l'atteinte des objectifs de croissance cibles. Le financement de la contrepartie initiale devrait se faire au moyen de fonds en caisse et d'un emprunt de 500 millions de dollars américains. Empower prévoit engager des dépenses d'intégration forfaitaires de 57 millions de dollars américains. L'intégration devrait être achevée en 18 mois. De plus, Empower s'attend à engager des dépenses relatives à la transaction de 28 millions de dollars américains. Il est prévu que la transaction sera conclue dans la seconde moitié de 2020, sous réserve de l'approbation requise des autorités de réglementation, dont celle du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), et de la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.

Le conseil d'administration de Great-West Lifeco, d'Empower Retirement et de Personal Capital, et les actionnaires de Personal Capital ont approuvé la transaction.

Great-West Lifeco sait que les affaires d'Empower et de Personal Capital sont à des stades de développement et de maturité différents. Par conséquent, la société compte faire rapport du progrès d'Empower et de Personal Capital de manière à ce que les investisseurs puissent suivre séparément les activités entourant les régimes de retraite à cotisations déterminées et les activités de détail d'Empower, et les affaires de vente directe aux clients de Personal Capital.

À propos d'Empower Retirement

Empower Retirement, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Denver, administre un actif de 656 milliards de dollars américains pour le compte de plus de 9,7 millions de participants de régimes de retraite (au 31 mai 20201). Il s'agit du deuxième prestataire de services de tenue de dossiers de régime de retraite en importance aux États-Unis quant au nombre de participants2. Empower sert tous les segments du marché des régimes de retraite d'employeur : régimes 457 d'État; régimes 401(k) d'entreprises de petite, de moyenne et de grande taille; régimes 403(b) d'organismes sans but lucratif; régimes de clients ayant besoin de services de tenue de dossiers exclusifs; et clients détenant un Individual Retirement Account (IRA). Pour en savoir plus, rendez-vous à http://www.empower-retirement.comOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre ou consultez son compte FacebookOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre, TwitterOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre, LinkedInOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre ou InstagramOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre.

À propos de Personal Capital

Personal Capital est un chef de file de la gestion du patrimoine numérique à distance qui aide ses clients à transformer leurs finances grâce à la technologie et aux services-conseils. Les outils et la technologie de pointe de la société donnent aux investisseurs un portrait complet de leur situation financière. Plus de 2,5 millions de clients utilisent ses services. Les conseillers en placements inscrits de la société offrent des conseils d'experts et proposent des stratégies sur mesure basés sur une compréhension personnelle de la situation financière et des objectifs de l'investisseur. Personal Capital gère un actif de plus de 12 milliards de dollars américains de manière virtuelle à partir de ses bureaux situés aux États-Unis. Pour en savoir plus, allez à l'adresse http://www.personalcapital.comOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre ou rendez-vous sur FacebookOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre, TwitterOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre ou LinkedInOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre.

Les services-conseils sont offerts moyennant des frais par Personal Capital Advisors Corporation, une filiale en propriété exclusive de Personal Capital Corporation. Personal Capital Advisors Corporation est un conseiller en placements inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le fait d'être un conseiller inscrit à la SEC ne sous-entend pas un niveau de compétence ni de formation en particulier. Investir comporte des risques. Le rendement passé n'est pas garant ni indicatif des résultats futurs. La valeur de vos placements peut fluctuer, et vous pouvez gagner ou perdre de l'argent.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance vie, l'assurance maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et d'Irish Life. À la fin de 2019, ses compagnies comptaient environ 24 000 employés, 197 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients au sein de ces régions. Au 31 mars 2020, Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de plus de 1,5 billion de dollars. Elles sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation.Les actions de Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.greatwestlifeco.com/fr.

1 Au 31 mai 2020. L'information porte sur les affaires de Great-West Life & Annuity Insurance Company (GWL&A) et ses filiales, y compris Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York (GWL&A of NY). Sur l'actif administré de 656 milliards de dollars américains, l'actif administré par GWL&A of NY représente 16,8 milliards de dollars américains. L'actif administré ne reflète pas la solidité ou la stabilité financière d'une compagnie. L'actif de GWL&A totalise 47,7 milliards de dollars américains, et le passif, 46,1 milliards de dollars américains. L'actif de GWL&A of NY totalise 1,59 milliard de dollars américains, et le passif, 1,48 milliard de dollars américains.

2 Selon le classement dans le sondage sur les placements et les régimes de retraite à cotisations déterminées de 2020, en avril 2020.