Great West Lifeco : réalise un placement de débentures

Winnipeg (Manitoba), le 8 juillet 2020. - Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement annoncé précédemment de débentures échéant le 8 juillet 2050 d'un capital global de 250 millions de dollars (les « débentures »). Le placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, à moins d'être inscrites ou de faire l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les débentures ne doivent pas être vendues dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers. Elle détient des participations dans des sociétés qui évoluent dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et de placement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2019, nos sociétés employaient environ 24 000 personnes, elles avaient environ 197 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir nos plus de 31 millions de relations clients dans toutes ces régions. Lifeco et ses sociétés administraient un actif consolidé de plus de 1,5 billion de dollars au 31 mars 2020 et elles sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.greatwestlifeco.com/fr .

Ne pas distribuer aux fils de presse américains ni diffuser aux États-Unis.

