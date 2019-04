Green REIT : la foncière irlandaise est en vente

La société cotée depuis 2013 a mandaté J.P. Morgan pour mener à bien le processus. "Le cours de l'action fait l'objet d'une décote structurelle importante et persistante par rapport à son ANR depuis plus de trois ans maintenant", a expliqué le président Gary Kennedy dans un communiqué. Le titre prenait 8% à 1,659 EUR en séance après cette annonce.



Les foncières cotées ont commencé à arriver en bourse après la crise qui a frappé l'Irlande, en tirant parti d'un marché immobilier en renaissance. Cependant, elles pâtissent toujours d'une décote plus importante que leurs homologues européennes.



Le portefeuille de Green REIT est composé à 83% de bureaux dans la région de Dublin.