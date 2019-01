Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui l'enregistrement de son Document de Base par l'AMF sous le numéro I. 19-001, en date du 21 janvier 2019.

Cet enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse de la société Arcure sur le marché Euronext Growth à Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'un visa sur le Prospectus relatif à l'opération.



ARCURE : L'ŒIL INTELLIGENT AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

Créée en 2009, Arcure développe et commercialise des solutions associant des capteurs de vision 3D et de puissants algorithmes d'Intelligence Artificielle embarquées dans des outils industriels destinés à être utilisés dans des environnements exigeants. Ces solutions répondent à deux enjeux majeurs : la détection de piétons pour véhicules industriels afin de prévenir les collisions et le développement de la vision industrielle dans le cadre du déploiement des usines connectées.

La sécurité est un des enjeux majeurs pour les exploitants de sites industriels où engins et piétons évoluent dans un même environnement. Les collisions restent fréquentes, entraînant souvent des dommages considérables pour les personnes impliquées. Elles ont aussi des conséquences lourdes pour les entreprises : En France, concernant les engins de chantier, on recense 1 085 accidents de travail liés à une collision engin/ piéton sur une année[1]. Le coût direct d'un décès peut atteindre jusqu'à 3 M$ et l'ensemble des coûts indirects représenter jusqu'à 17 fois les coûts directs[2].

Pour répondre à cet enjeu de sécurité, tout en préservant la productivité, Arcure a développé et commercialise la solution Blaxtair, alliant une vision 3D stéréoscopique de pointe et des algorithmes d'Intelligence Artificielle, développés en collaboration avec le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), acteur public majeur de la recherche, du développement et de l'innovation en France. Blaxtair est rapidement devenu une solution de référence dans la protection périmétrique autour des véhicules industriels en détectant et en identifiant les piétons en temps réel parmi tous types d'obstacles, fixes ou mobiles, de sorte à déclencher des alertes pertinentes ou à arrêter automatiquement le véhicule en cas de danger imminent pour une personne.

Porté par le mouvement de fond de l'industrie 4.0 des nouvelles générations d'usines connectées, robotisées et intelligentes, Arcure a récemment lancé un capteur de vision 3D : Oméga. Directement issu du savoir-faire Blaxtair, Oméga adresse de nouveaux débouchés sur le marché de la robotique industrielle outdoor (guidage d'engins autonomes, récolte automatisée, contrôle de surface, etc.) et indoor (détection d'objets, guidage de robots, etc.).



DES SOLUTIONS DISRUPTIVES DÉJÀ ADOPTÉES PAR DES ACTEURS DE PREMIER PLAN

Depuis la 1ère commercialisation de Blaxtair en 2011, Arcure a su convaincre les exploitants de sites industriels dans des domaines aussi variés que la logistique, les travaux publics, le recyclage ou l'exploitation minière, avec, à ce jour, une sécurité totalement assurée sur les sites équipés du Blaxtair. Fort de cette évangélisation réussie auprès d'une clientèle variée implantée dans plus de 30 pays, Arcure a développé des partenariats avec les distributeurs d'engins industriels à l'échelle mondiale et notamment au Japon. Avec près de 5 000 Blaxtair aujourd'hui en exploitation, Arcure suscite un intérêt marqué des plus grands constructeurs mondiaux. La Société a engagé des échanges commerciaux depuis plusieurs années avec la plupart d'entre eux. Ces efforts ont débouché récemment sur un premier accord avec Jungheinrich, 3ème constructeur mondial de chariots élévateurs, pour une intégration de la solution Blaxtair en option d'usine (1ère monte).

Sur les marchés de la sécurité des engins de construction et de manutention, dont le potentiel annuel s'élève à environ 3 Mds€[3], Blaxtair dispose d'un positionnement concurrentiel unique que la Société entend conserver dans les années à venir. Avec Oméga, Arcure s'ouvre les portes d'un segment du marché de la vision industrielle, également estimé à 3 Mds€[4], avec un produit très compétitif face aux solutions existantes.



UNE AMBITION DE CROISSANCE FORTE : 60 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2023

En 2018, Arcure a généré un chiffre d'affaires de 7,4 M€[5] (dont 54% à l'international), en croissance annuelle de près de 50%. La Société entend mettre en œuvre une stratégie de croissance forte pour atteindre 60 M€ de chiffre d'affaires en 2023.

Afin d'atteindre cet objectif, la Société veut poursuivre la montée en puissance déjà amorcée auprès des grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels) de la solution Blaxtair et étendre sa présence, notamment en Amérique du Nord et en Allemagne, deux marchés clés sur ses activités.

L'autre orientation stratégique forte est l'intensification des partenariats avec les principaux constructeurs d'engins en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Au-delà des deux accords déjà conclus, dont un avec Jungheinrich, dont le déploiement devrait s'accentuer dès 2019, la Société est en discussion avancée avec plusieurs constructeurs d'envergure mondiale pour l'intégration de Blaxtair en 1ère monte et a initié plusieurs preuves de concept pour le capteur Oméga. A l'horizon 2023, la part des OEM[6] devrait représenter près de 50% des ventes de la Société.

Une organisation agile et le choix d'un modèle fabless (sous-traitance de la production à un partenaire en France) permettent d'accompagner ces ambitions de croissance et d'optimiser les ressources d'Arcure sur les fonctions clés de la R&D et du développement commercial. L'ambition d'Arcure est de porter son résultat d'exploitation ajusté[7], à l'équilibre sur le 1er semestre 2018, à 25% du chiffre d'affaires au terme du plan stratégique à l'horizon 2023.



EURONEXT GROWTH AU CŒUR DE LA STRATÉGIE

Le projet d'introduction en Bourse vise à donner à la Société les moyens de poursuivre son plan de développement produit et d'accélérer son déploiement commercial, à l'international notamment. Avec une roadmap ambitieuse et une internationalisation croissante, Arcure entend se positionner comme un acteur clé de la robotique industrielle, toujours plus autonome et plus collaborative.

D'ici-là, Arcure a procédé, en janvier 2019, à l'émission d'un emprunt obligataire convertible (6%, échéance 2022 et convertible en capital en cas de succès de l'introduction en bourse de la société), souscrit par des fonds gérés par Odyssée Venture et Inocap (déjà actionnaire de la société), d'un montant nominal de 3,8 M€ venant renforcer la trésorerie[8].



MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE BASE

Le Document de Base enregistré par l'AMF le 21 janvier 2019 sous le numéro I. 19-001 est disponible sans frais et sur simple demande auprès de la Société, 14, rue Scandicci, Tour Essor 93500 Pantin, France, ainsi que sur les sites internet de la Société (www.arcure-bourse.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org).



FACTEURS DE RISQUES

La Société attire l'attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de Risques » du Document de Base enregistré par l'AMF, notamment la dépendance vis-à-vis du CEA, actionnaire de la société avec lequel Arcure a signé un accord de partenariat (licence exclusive sur les brevets codéveloppés qui restent la propriété du CEA et laboratoire commun) renouvelé, en novembre 2018, jusqu'en 2025.

Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en Bourse d'Arcure sur www.arcure-bourse.com

A propos d'Arcure

Crée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 5000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

En 2018, ARCURE a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 M€ (dont 54% à l'international), en croissance de près de 50%.



