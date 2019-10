Greenyard NV : des résultats survitaminés

Greenyard va finalement annoncer des résultats plus présentables que prévu pour le semestre clos le 30 septembre. L'Ebitda devrait avoisiner 47,5 M€, alors que les projections tablaient sur 43 à 45 M€. Une performance qui repose sur "un redressement positif de l'activité et un déploiement rigoureux du plan de transformation, notamment un fort engagement sur les marges et les volumes et un ajustement de la base de coûts excessifs".

KBC salue l'annonce mais reste à conserver, en attendant des mesures vigoureuses sur l'endettement. L'analyste Alan Vandenberghe valorise le dossier 5,70 EUR l'action.

L'action du groupe belge s'adjugeait 13% en matinée, à 3,47 EUR.