GRENKE : Kepler Chevreux est à vendre sur le dossier

Données financières (EUR) CA 2020 545 M EBIT 2020 255 M Résultat net 2020 84,5 M Dette 2020 5 698 M Rendement 2020 0,93% PER 2020 41,9x PER 2021 26,9x VE / CA2020 16,3x VE / CA2021 15,4x Capitalisation 3 159 M

Tendances analyse technique GRENKE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 69,43 € Dernier Cours de Cloture 68,15 € Ecart / Objectif Haut 43,8% Ecart / Objectif Moyen 1,88% Ecart / Objectif Bas -22,2%

Dirigeants Nom Titre Wolfgang Grenke Vice Chairman-Supervisory Board Antje Leminsky Chairman-Management Board Ernst-Moritz Lipp Chairman-Supervisory Board Mark Kindermann Chief Operating Officer Florian Schulte Member-Supervisory Board

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GRENKE -26.12% 3 433 BOC AVIATION LIMITED -0.10% 4 383 TOKYO CENTURY CORPORATION 1.20% 4 334 AERCAP HOLDINGS N.V. -55.86% 3 455 GATX CORPORATION -31.42% 1 983 WILLSCOT CORPORATION -37.10% 1 286