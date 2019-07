Grenke : un petit avertissement payé au prix fort

Il ne fait pas bon réviser en baisse ses objectifs sur résultats en ce moment sur un marché allemand rendu très nerveux par le ralentissement économique que traverse le pays. Le groupe Grenke l'apprend à ses dépens ce matin, avec un titre qui chute de 15% à 80,75 EUR à Francfort, dans des volumes étoffés. Le spécialiste des offres de financement de matériel technologique à destination des PME gagnera moins que prévu, mais on est loin de la catastrophe. Jugez plutôt. En 2019, le bénéfice net se situera entre 138 et 148 M€, contre 147 à 156 M€ initialement anticipé. Et la croissance des affaires nouvelles se situera dans le haut de la fourchette annoncée. La dégradation des perspectives de résultats, qui seront malgré tout en progression de 5 à 13%, et la conséquence d'un accroissement des impayés. Le management a beau expliquer qu'il s'agit plus d'une normalisation après des années de forte hausse d'activité qui avait réduit les niveaux d'impayés, rien n'y fait : le marché sanctionne lourdement.