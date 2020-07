Grieg Seafood : Des niveaux de prix intéressants 22/07/2020 | 08:58 achat En cours

Cours d'entrée : 91.6NOK | Objectif : 99NOK | Stop : 85NOK | Potentiel : 8.08% Techniquement le timing apparaît pertinent dans une optique à moyen terme pour se positionner sur le titre Grieg Seafood. La zone support des 90.25 NOK limite en effet le risque de baisse et devrait permettre au titre de renouer avec une dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 99 NOK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 90.25 NOK en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 89 NOK.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous la résistance des 112.3 NOK, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires.

Sous-secteur Aquaculture Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GRIEG SEAFOOD -34.71% 1 127 BAKKAFROST -12.15% 3 699 SHANDONG YISHENG LIVESTOCK .. -3.94% 2 262 - ATLANTIC SAPPHIRE ASA 0.00% 977 TASSAL GROUP LIMITED -9.86% 558 SALMONES CAMANCHACA S.A. -24.17% 409

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

Données financières NOK USD EUR CA 2020 8 814 M 969 M 840 M Résultat net 2020 -86,6 M -9,51 M -8,25 M Dette nette 2020 2 779 M 305 M 265 M PER 2020 -120x Rendement 2020 4,09% Capitalisation 10 281 M 1 127 M 979 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 1,48x Nbr Employés 887 Flottant 40,5% Prochain événement sur GRIEG SEAFOOD 18/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 126,67 NOK Dernier Cours de Cloture 91,60 NOK Ecart / Objectif Haut 74,7% Ecart / Objectif Moyen 38,3% Ecart / Objectif Bas -1,75% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Andreas Kvame Chief Executive Officer Per Grieg Chairman Knut Utheim Chief Operating Officer-Farming Atle Harald Sandtorv Chief Financial Officer Solveig Magdelene Rieber Nygaard Director