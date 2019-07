Grifols : Berenberg relève son objectif de cours

19/07/2019 | 16:29

Berenberg a relevé son objectif de cours sur le groupe médical espagnol Grifols de 26,30 euros à 29,70 euros, le bureau d'analyses allemand tablant sur des résultats 'réconfortants' au deuxième trimestre le 31 juillet prochain.



'Nous prévoyons une forte croissance des ventes de Grifols au deuxième trimestre dans le secteur des biosciences et une marge d'EBITDA sous-jacente globalement stable, ce qui va encore améliorer la confiance sur le titre ', a déclaré le bureau d'analyses qui maintenant sa recommandation ' Conserver ' sur l'action.



Berenberg a indiqué que sa préférence restait aux actions B sans droit de vote de Grifols, qui offrent une 'valeur exceptionnelle'. Le bureau d'analyses est à l'achat sur les actions B et a relevé son objectif de cours à 25,25 euros contre 22,35 euros.



