Grifols : Morgan Stanley à l'achat, des données sur Alzheimer

12/11/2019 | 12:17

Morgan Stanley maintient sa recommandation 'surpondérée' sur Grifols, avec un objectif de cours de 35 euros, considérant que l'annonce des résultats des essais d'Alzheimer le mois prochain pourrait être un catalyseur potentiel.



Dans une note aux clients, le bureau d'analyses indique que la société espagnole présentera les données complètes de son essai sur la phase 2b / 3 d'Alzheimer le 6 décembre, y compris les résultats de biomarqueurs et de neuroimagerie.



'Nous constatons que le scénario de base est biaisé à la hausse et que Grifols est déjà engagé dans de nouveaux procès', indique Morgan Stanley.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.