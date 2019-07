Grifols : bénéfice du premier semestre en hausse de 13,5%

31/07/2019 | 12:49

Les résultats du groupe de santé espagnol Grifols, bien que conformes aux résultats du premier semestre de l'année, ont entraîné ce matin une légère baisse de ses actions à la Bourse de Madrid.



La société basée à Barcelone a déclaré que son EBITDA avait atteint 696,8 millions d'euros au premier semestre de l'année, ce qui représente une augmentation de 13,5% par rapport à la même période en 2018.



La marge brute de Grifols a continué d'augmenter, atteignant 46,5% au premier semestre, pour un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, en hausse de 14,3% et en hausse de 8,6% à taux de change constants.



Grifols, qui fabrique principalement des produits à base de plasma et qui développe actuellement un traitement prometteur contre la maladie d'Alzheimer, a déclaré avoir également réduit sa dette financière nette à 5,8 milliards d'euros.



