Grifols : dans le vert, un analyste relève son objectif

01/08/2019 | 16:32

Le titre est en hausse après l'annonce de ses résultats. Invest Securities indique que le groupe a communiqué des résultats au 2ème trimestre 19 au-dessus des attentes, avec une performance solide de la division Bioscience et un effet change très positif (+6,3pts) couplés à une rentabilité élevée, qui retrouve ses niveaux de 2018.



Le bureau d'analyses relève son objectif de cours à 28 E (contre 24 E) et réitère son opinion Neutre sur la valeur.



' Suite à cette publication de bonne facture, nous relevons nos estimations en augmentant principalement nos estimations de croissance sur la Bioscience ' indique le bureau d'analyses.



' Par ailleurs, nous relevons nos anticipations de marge d'EBITDA à MT avec un point d'inflexion sur la marge brute atteint plus tôt qu'anticipé, une conjoncture sur les prix favorable et une division Hôpital désormais rentable '.



